Het begint erop te lijken dat we vanavond, tijdens de start van de Grand Prix van Miami, te maken krijgen met onrustig weer. De laatste voorspellingen geven een aanzienlijke kans op regenbuien en mogelijk hangt er ook nog een onweerswolk in de lucht.

Max Verstappen start vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd vanaf poleposition. De viervoudig wereldkampioen kende een momentje van overstuur tijdens zijn snelle ronde in de kwalificatie, maar wist desondanks met een 1:26.204 de pole te veroveren. Lando Norris kwam dicht in de buurt, maar moest genoegen nemen met P2. De Italiaanse Kimi Antonelli, die vrijdag nog de sprintpole pakte, kwam in de kwalificatie niet verder dan de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Weersverwachting Grand Prix van Miami

De Grand Prix van Miami gaat om 16:00 uur lokale tijd van start. Volgens Weather.com is er op dat moment een kans van 39 procent op regen, met een matige wind van 19 kilometer per uur. Daarnaast wordt er rekening gehouden met onweersbuien die tot 18:00 uur boven de regio kunnen blijven hangen. De temperatuur is aangenaam met zo’n 28 graden Celsius, maar door de hoge luchtvochtigheid zal het benauwd aanvoelen in de Amerikaanse badplaats.

Regen en onweer verwacht bij start Grand Prix van Miami👀 pic.twitter.com/31na92V4du — GPFans NL (@GPFansNL) May 4, 2025

Gerelateerd