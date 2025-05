Het is wellicht een van de, zo niet dé, meest constante coureurs op het veld: George Russell. Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami waarin hij wist te eindigen op plek 5, trekt de Brit zijn conclusies.

De 27-jarige coureur van Mercedes staat momenteel op een vierde plek in het wereldkampioenschap. Hij wist zich al drie keer te plaatsen voor het podium en finishte geen enkele race lager dan de vijfde plek: het zijn uiterst constante statistieken voor Russell. Waar ligt het geheim van zijn constante vorm? "Kwalificatie is sinds het begin van het seizoen een sterk punt van mij, maar het liep gisteren en vandaag gewoon niet. Daarom ben ik eigenlijk best tevreden met P5 op de startgrid voor morgen, zeker omdat we weten hoe dicht het veld bij elkaar zit", zo laat hij weten aan de media.

Goede resultaten geeft niet altijd vertrouwen

Ondanks de goede reeks resultaten heeft de coureur van Mercedes niet altijd het volle vertrouwen in zijn bolide: "Uiteindelijk op minder dan twee tienden van pole eindigen is wel een verrassing, zeker gezien het gebrek aan vertrouwen dat ik had in mijn snelle ronde. De auto is duidelijk snel, want Kimi deed het opnieuw geweldig in de kwalificatie." Over Antonelli deelt hij nog graag een compliment uit: "Ik ben echt trots op hoe hij gepresteerd heeft; hij is constant geweest, en we hebben morgen weer een kans om goede punten te pakken voor het team."

Met opgeheven hoofd richting Grand Prix

Volgens Russell is het plan nu duidelijk: "We gaan vanavond alles herbekijken en zorgen dat ik morgen op mijn best ben. De Sprint was wat teleurstellend, want we eindigden slechts één plek hoger dan waar we begonnen, door een tijdstraf. Misschien hadden we eerder moeten besluiten om naar slicks te gaan..." Daarna voegt hij nog toe: "Dan hadden we een paar extra posities kunnen winnen. Maar goed, de Grand Prix is waar de echte punten worden verdeeld. Het kan weer wisselvallig weer worden, en we staan klaar om elke kans te grijpen die zich voordoet." Russell gaat dus weer met genoeg vertrouwen de race tegemoet. Weet hij de constante lijn door te trekken?

