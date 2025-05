Ondanks dat Max Verstappen weer zijn fenomenale kant liet zien tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami, is de engineer van McLaren, Andrea Stella, zeer positief over de prestaties van 'zijn' coureurs.

Lando Norris op plek twee, Oscar Piastri op plek vier. Dat zijn de verhoudingen voor de GP van Miami. Na een uitstekende sprintrace van de Oranje Papaya's neemt Stella vooral positieve punten mee richting de race: "Het was wederom een sterke kwalificatie om een positieve dag af te sluiten, na P1 en P2 in de Sprint eerder vandaag. Het veld ligt erg dicht bij elkaar. We zagen opnieuw dat Verstappen erin slaagde om een goede ronde neer te zetten in de kwalificatie en daarmee poleposition te pakken", zo zegt hij tegen algemene media. Hiermee lijkt de Italiaan onder de indruk te zijn van de Nederlander.

Spannendste F1-jaar in tijden

Dat het veld dit seizoen dichter op elkaar zit dan ooit tevoren, is duidelijk: de concurrentiestrijd is volop bezig en het is momenteel totaal niet te voorspellen wat de uitslag van een race zal zijn. "Er is op dit moment weinig marge ten opzichte van onze concurrenten, wat ons eraan herinnert dat we hard moeten blijven werken om de auto competitiever te maken", zo geeft Stella aan. Daarna doet hij een opvallende onthulling over groot probleem bij de McLaren's: "Onze auto had goed potentieel in de kwalificatie, maar is op de limiet nog erg lastig te besturen – daar moeten we aan blijven werken."

Veel zin in Grand Prix van Miami

De engineer lijkt vooral zin te hebben in de race. Wie er als winnaar van het Miami International Autodrome-circuit zal eindigen is nog maar de vraag, maar dat het spannend zal worden weet de Italiaan zeker: "Toch zijn de startposities veelbelovend voor morgen, we kunnen vanaf daar een goede race rijden en het tempo in de race is erg sterk. We kijken uit naar weer een spannende Grand Prix van Miami."

