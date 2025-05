Lando Norris heeft zaterdag de sprintrace in Miami op zijn naam geschreven na een klein gelukje met de safety car. De Britse coureur is zich bewust van zijn mazzel, maar is uiteraard erg blij met de zege.

Zaterdag was het na een aantal regenbuien en een keertje uitstellen eindelijk tijd voor de sprintrace in Miami, die door Andrea Kimi Antonelli begonnen werd vanaf pole position. De Italiaan zakte echter terug bij de start nadat Oscar Piastri hem passeerde en de Australiër leek dan ook op weg naar de zege, totdat teamgenoot Norris zich aan het front wist te melden. Hij zette zijn teamgenoot onder druk, die besloot naar binnen te duiken voor slicks.

Norris reageert

Norris bleef iets langer buiten en dat leverde hem een gelukje op. Na een crash van Fernando Alonso kwam de safety car nét naar buiten toen Norris zijn stop maakte, waardoor hij de zege kon pakken. "Mijn geluk in Miami is op dit moment best lekker. Ik ben blij, mijn snelheid is goed. Het is lastig in dit soort races. Je weet nooit wanneer je naar binnen moet. Ik besloot wat langer buiten te blijven en te hopen op een safety car. Ik had liever dat dit morgen zo was gebeurd dan vandaag. Goed gedaan door het team." Vervolgens gaat het ook nog even over winnen op zondag: "Het is het plan, maar het is lastig want er zijn veel snelle gasten. Ik voelde me gister goed dus ik heb er zin in."

