De sprintrace voor de Grand Prix van Miami is nog niet begonnen of we hebben de eerste uitvaller van de dag al te pakken. Tijdens de out-lap richting de grid ging het catastrofaal mis voor Charles Leclerc, die op zijn intermediates de grip kwijtraakte en met zijn Ferrari in de muur terechtkwam.

Daar waar je normaal aan zon, zee, strand denkt bij Miami, is op zaterdag niets minder waar in Florida. De sprintrace zal over niet al te lang beginnen, maar iets minder dan een uurtje voor de start is er een flinke bui over het Miami International Circuit gevallen. De regen was dermate flink, dat het ook de vraag is of we überhaupt wel om 18:00 uur normaal aan de sessie kunnen beginnen. Mocht dat wel gewoon lukken, kunnen we een hoop chaos verwachten met moeilijke omstandigheden.

Artikel gaat verder onder video

Crash Leclerc

Vanzelfsprekend gingen de intermediates onder de bolide en met die banden gingen de coureurs stuk voor stuk voor hun installatieronde richting de grid naar buiten. Dat is niet helemaal lekker gelopen voor Leclerc: de Monegask raakte de macht over zijn bolide kwijt op het natte asfalt en kwam in de muur terecht. De schade aan zijn Ferrari is aanzienlijk, waardoor zijn sprintrace vroegtijdig tot een einde lijkt te komen in Miami.

Gerelateerd