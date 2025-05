Een toekomst voor Sergio Pérez bij het gloednieuwe Formule 1-team van Cadillac is allesbehalve zeker. Via meerdere bronnen deden geruchten de ronde dat de voormalig ploegmaat van Max Verstappen zijn handtekening al had gezet, maar dat zou niet kloppen. Cadillac kan een strijd met twee andere teams verwachten om de diensten van 'Checo' binnen te slepen.

Pérez werd afgelopen december ontslagen bij Red Bull Racing. Zijn prestaties bij waren niet goed genoeg om door te gaan, ondanks dat hij begin 2024 een contractverlenging had getekend, maar de Oostenrijkse formatie zal vanwege de tegenvallende Liam Lawson en Yuki Tsunoda nu ook doorhebben dat het niet alleen aan de Mexicaan lag. Pérez heeft zichzelf ondertussen een half jaar de tijd gegeven om een nieuw zitje te vinden. Cadillac kan één van de mogelijkheden zijn. Het team van TWG Motorsports werd eerst via Andretti Global opgezet onder leiding van Michael Andretti. Michael heeft zijn rol als teameigenaar opgeofferd om de renstal goed te laten keuren voor een debuut in 2026. De Andretti-naam is nog wel gebleven, dankzij Michaels vader Mario die een van de directeuren van Cadillac F1 is geworden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wheatley ziet Pérez terugkeren in 2026: "Checo herpakt zich na tegenslagen"

Cadillac heeft nog niemand getekend

Maar Cadillac bevindt zich in een lastige positie. Het had de hengel nog niet uitgehangen in de rijdersmarkt, totdat ze afgelopen maart officieel bevestigd en goedgekeurd werden voor het F1-seizoen van 2026. "De realiteit is dat er een heleboel dingen parallel gebeuren die allemaal moeten samenkomen voor de eerste race van 2026, en ja, natuurlijk hoort het selecteren van de coureurs daar ook bij", vertelde teambaas Graeme Lowdon tegenover de New York Times. "We hebben nu de interessante situatie qua timing, waarbij we niet synchroon lopen met de andere teams", doelend op dat ze dus achter de feiten aanlopen op de rijdersmarkt. Lowdon schudde nee, toen hij werd gevraagd of ze al een contract met een coureur hadden.

OOK INTERESSANT: Ecclestone ziet Schumacher bij Cadillac in 2026: 'Heeft meer uitstraling in de VS'

Pérez in gesprek met drie teams

Cadillac zou graag een ervaren coureur en een jonge, Amerikaanse coureur willen hebben en Pérez is naar verluidt de hoofdkandidaat om de eerstgenoemde rol te vervullen. Meerdere bronnen meldden dat 'Checo' tijdens de lancering van Cadillac op de zaterdag in Miami al zou worden aangekondigd, maar volgens Lowdon klopt dat dus niet. Daar komt nog bij dat Motorsport.com met het bericht is gekomen dat Pérez met nog twee andere teams in gesprek is. Wie dat zijn, is niet bekend. Officieel is er naast Cadillac ook nog plek bij Mercedes, Alpine en de twee Red Bull-formaties.

Gerelateerd