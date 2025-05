Volgens Bernie Ecclestone zou het voor Cadillac geen gekke gedachte zijn als ze aan Mick Schumacher denken voor een terugkeer in F1. De Brit stelt tegenover F1 Insider dat de naam Schumacher enorm veel aantrekkingskracht heeft op de Amerikaanse markt en Mick daarom een perfecte kandidaat zou zijn voor het nieuwe F1-team van Cadillac.

Cadillac, dat volgend seizoen zijn debuut maakt als elfde team op de grid van F1, heeft grote plannen. Met Graeme Lowdon aan het roer en Ferrari als motorleverancier tot 2029 is er veel speculatie over wie de coureurs gaan zijn. Naast Mick Schumacher worden ook Sergio Pérez, Colton Herta, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu genoemd als mogelijke kandidaten.

Ecclestone over Mick Schumacher in F1

Ecclestone is echter duidelijk over wie Cadillac zou moeten kiezen: “Als Michael [Schumacher] aan zijn zijde had gestaan, zou Mick nu een vaste coureur in de Formule 1 zijn. De naam Schumacher heeft zelfs meer uitstraling in de VS dan in Europa. Formule 1 zou deze naam kunnen blijven gebruiken.” Het is alom bekend dat Cadillac graag een Amerikaanse coureur in het team wil hebben, waardoor de naam Herta dus vaak is genoemd. Ook ervaren coureur als Bottas, Ricciardo en Pérez zijn dus populaire namen die gekoppeld worden aan Cadillac.

Ook Tost en Gounon steunen Mick

Ook Franz Tost en Jules Gounon hebben zich al uitgesproken voor Mick. Tost is van mening dat Mick, met de juiste voorbereiding, een goede aanwinst zou zijn voor Cadillac, terwijl Gounon stelt dat Mick, als voormalig kampioen in F3 en F2, een tweede kans in F1 verdient. De toekomst van Mick Schumacher in F1 is nog niet zeker, maar de steun van deze invloedrijke mensen zou de terugkeer van de Duitser wel iets dichterbij kunnen brengen.