Kimi Antonelli heeft Miami op zijn kop gezet door de pole position te pakken voor de Sprint. Hij versloeg de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris evenals de Red Bull van Max Verstappen - een enorme verrassing. GPFans neemt de voorlopige startgrid met je door.

Een 1:26.482 was genoeg voor Antonelli om de sprintkwalificatie van de F1 Grand Prix van Miami als snelste te eindigen. De Italiaan is met zijn 18 jaar en 250 dagen de jongste poleman ooit, in wat voor raceformat dan ook, in de geschiedenis van de Formule 1. Hij is twee en een halve jaar jonger dan Sebastian Vettel, die het record van Monza in 2008 officieel behoudt. omdat dat in een 'normale' kwalificatie voor een Grand Prix was. Antonelli was 0.045 seconden sneller dan Piastri en zet precies een tiende onder Norris. George Russell in de andere Mercedes moet genoegen nemen met de vijfde plek op de grid van de Sprint achter Max Verstappen. De laatstgenoemde wordt nog onderzocht voor het overschrijden van de deltatijd in SQ2.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Antonelli verrast met sensationele sprint pole in Miami, Verstappen vierde

De rest van de grid

Charles Leclerc zal de zesde positie op de grid innemen voor Lewis Hamilton, die meer dan een halve seconde moest toegeven op Antonelli, diens opvolger bij Mercedes. Alexander Albon, Isack Hadjar en Fernando Alonso vochten om de laatste drie plekjes in SQ3 en eindigden in deze volgorde.

Nico Hülkenberg maakte indruk in wat waarschijnlijk de langzaamste auto is in het veld door P11 binnen te slepen voor Esteban Ocon. Pierre Gasly zal de zevende startrij delen met Liam Lawson. Carlos Sainz ging wijd bij bocht 10 en zette geen tijd neer. De Williams strandde in SQ2 met P15.

Lance Stroll was woest op Max Verstappen dat hij werd opgehouden en werd op een tiende van een seconde geëlimineerd in SQ1, en zal dus vanaf de zestiende plaats moeten beginnen. Jack Doohan en Yuki Tsunoda waren op hun beurt niet te spreken over de strategie van Alpine en Red Bull, respectievelijk, en kwamen niet verder dan P17 en P18. Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman zijn de hekkensluiters.

Gerelateerd