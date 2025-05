Max Verstappen heeft een onderzoek aan zijn broek gekregen tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij zal een bezoek moeten brengen aan de stewards na de sessie die de startgrid bepaalt voor de verkorte race.

Om te voorkomen dat coureurs te langzaam rijden in een in- of uitloopronde heeft ieder circuit een zogeheten deltatijd. Dat is op het Miami International Autodrome niet anders. Dat betekent dat coureurs niet langer dan 1 minuut en 45 seconden mogen doen over een ronde om het snelheidsverschil tussen degenen in een in- of uitloopronde en degenen die een rondetijd willen neerzetten, te verkleinen. Verstappen zou mogelijk in SQ2 deze deltatijd hebben overschreden en dus wordt hij onderzocht. Datzelfde geldt voor Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, George Russell en Liam Lawson in SQ1.

Nog geen onderzoek na blokkeren

Max Verstappen zou in SQ1 ook nog eens meerdere coureurs hebben geblokkeerd. Lando Norris was al niet blij met de Limburger, maar datzelfde gold voor Lance Stroll die de Red Bull tegenkwam aan het eind van het lange rechte stuk voor de laatste bocht. "Man, die gast in de laatste bocht is zo gevaarlijk. Hij bleef gewoon op de racelijn!" Yuki Tsunoda in de andere wagen van de Oostenrijkse formatie kwam te laat over start-finish en kon daarom geen laatste run in SQ1 doen en dat kwam toen hij wachtte op Verstappen bij diezelfde laatste bocht. Verstappen heeft tot dusver geluk, want hij wordt voor bovenstaande incidenten nog niet voor onderzocht.

