Oscar Piastri heeft de snelste tijd neergezet in de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Miami. Met een 1.27.128 bleef de McLaren-coureur de concurrentie voor. Charles Leclerc en Max Verstappen completeerden de top drie, in een sessie die eindigde onder een rode vlag.

De Formule 1 is neergestreken in Miami, waar dit jaar het tweede sprintweekend van het seizoen wordt verreden. Dat betekent dat de eerste vrije training op vrijdag, ook direct de enige oefensessie was voor de twintig coureurs. Het was daarom van belang om in die zestig minuten zoveel mogelijk meters te maken en zoveel mogelijk data te verzamelen. Het Miami International Autodrome werd om klokslag 18:30 uur Nederlandse tijd vrijgegeven. Met een buitentemperatuur van 27 graden Celsius was het asfalt opgewarmd tot 39 graden Celsius. De kans op neerslag bedroeg slechts tien procent.

Opmerkelijk incident Lando Norris

Bij het vrijgeven van de baan stormden de eerste coureurs direct naar buiten. Klassementsleider Oscar Piastri voerde de karavaan aan, met teammaat Lando Norris in zijn kielzog. De Brit deed het opmerkelijke bericht over de boordradio dat er nog allerlei gereedschap in zijn cockpit lag, waarna de FIA liet weten dat er na afloop van de sessie gekeken zou worden naar het mogelijk gevaarlijke incident. Ondertussen liet Yuki Tsunoda aan Red Bull Racing weten dat zijn stoeltje te hoog was afgesteld. Na de eerste tien minuten was het kersverse papa Max Verstappen die met een 1:28.634 de tijdenlijst aanvoerde.

A less than ideal start to FP1 for Lando Norris 🫠



It appears a garage tool had been left in the cockpit on his out lap#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/srMHRzYytl — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Mercedes oogt sterk

Waar veel coureurs er al vroeg voor kozen om een lange run af te werken, bleven Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda een aantal rondjes doortrappen. Het was echter George Russell die met een 1.28.058 de snelste tijd aanscherpte, gevolgd door Norris met een 1.28.391. Halverwege de sessie bestond de top vijf uit Russell, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Piastri en Norris. De grip op de baan nam in hoog tempo toe, en dus werden de rondetijden sneller en sneller.

Here's your top five at the halfway point of FP1! 📈



1. Russell 👉 1:28.058

2. Antonelli 👉 +0.169

3. Sainz 👉 +0.253

4. Piastri 👉 +0.284

5. Norris 👉 +0.333#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/DtOrqg9xMU — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Bijna-crash Norris en Ocon

Norris kende met nog 25 minuten een groot moment met de Haas van Esteban Ocon. Norris was bezig met een snelle ronde toen hij plotseling de langzaam rijdende Ocon tegenkwam. De Brit moest snel schakelen om niet achterop de auto van de Fransman te klappen. Beide heren wisten zonder brokken hun weg te vervolgen, maar Ocon zal ongetwijfeld aan zijn engineer hebben gevraagd waarom hij niet eerder op de hoogte werd gebracht van de aanstormende McLaren. Niet veel later kende Norris nog een close call, dit keer met de muur.

This one was definitely SUPER close to the wall for Lando Norris 🤏



😮‍💨😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/NL3O7rJHBm — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

In het slotstuk van de oefensessie koos het overgrote deel van het veld ervoor om de rode sloffen onder hun auto's te laten schroeven, maar lang konden we daar niet van genieten. Met nog vier minuten op de klok belandde Oliver Bearman in de muur. De Haas-coureur raakte de achterkant kwijt en gleed zijwaarts - en redelijk langzaam - in de muur. Aangezien in de vrije training de klok verderloopt onder een rode vlag, werd de sessie niet meer hervat. Zo eindigde Piastri bovenaan de tijdenlijst met een 1:27.128, gevolgd door Charles Leclerc (+0.356), Verstappen (+0.430), Sainz (+0.550) en Alexander Albon (+0.827).

