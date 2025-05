Het F1-circus is gearriveerd in Florida voor de vierde editie van de Grand Prix van Miami. Dit hybridecircuit naast het Hard Rock Stadium is niet het meest populaire baantje onder de teams en coureurs evenals onder de fans. De FIA heeft besloten om voor dit weekend een aanpassing aan te brengen om meer inhaalmogelijkheden te creëren.

Het Miami International Autodrome werd ontworpen door Apex Circuit Design en heeft een lengte van 5,412 kilometer. De gemiddelde snelheid door de 19 bochten en drie rechte stukken bedraagt ongeveer 225 kilometer per uur. Max Verstappen heeft sinds 2023 het ronderecord in handen met een 1:29.708. De coureur van Red Bull Racing won de eerste Grand Prix van Miami in 2022 door Carlos Sainz in te halen bij de start, voordat hij ook voorbijging aan de andere Ferrari van Charles Leclerc in ronde 9. Een jaar later moest hij vanaf de negende positie komen en versloeg teamgenoot Sergio Pérez in de slotfase op jacht naar zijn tweede zege hier op een rij.

DRS-zone in sector 2 aangepast

Afgelopen seizoen moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Lando Norris, die toen zijn allereerste overwinning in de Formule 1 verdiende. De McLaren-coureur had het gelukje nodig met de safety car voor de crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen, maar reed na de herstart indrukwekkend weg van Verstappen.

Een van de problemen waar de koningsklasse mee kampt op het circuit van Miami is het inhalen. Dat is hier elk jaar een flinke uitdaging geweest, vanwege de bochtige gedeeltes voor de rechte stukken. Door de vuile lucht in de bochten lukt het de deelnemers vaak niet om op een recht stuk dicht genoeg achter een rivaal te zitten om een inhaalpoging te kunnen doen, waardoor DRS-treintjes gevormd worden.

In de hoop de inhaalmogelijkheid te verbeteren, heeft de FIA een DRS-zone aangepast. De DRS-zones op het start-finishgedeelte en tussen bochten 16 en 17 zijn onveranderd gebleven, maar op het rechte stuk tussen bochten 9 en 10 mag de achtervleugel wat eerder open. Vanaf dit jaar mag de DRS 30 meter na bocht 9 geactiveerd worden. Tot 2024 mocht dit pas 105 meter na bocht 9. Het DRS-detectiepunt ligt nog steeds 90 meter na bocht 8.

