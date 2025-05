De Grand Prix van Miami staat voor de deur en de coureurs en rijders trekken in de showstad natuurlijk alles uit de kast om de fans te trakteren op een onvergetelijke ervaring. Lando Norris heeft de term entertainment naar een nieuw niveau getild met zijn helm voor deze Grand Prix.

Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Miami en zoals we weten staan show en entertainment hoog in het vaandel tijdens de race waar in het eerste jaar zelfs water werd geverfd om een neppe jachthaven te creëren. Niks is de Amerikanen in Florida te gek en Norris doet ook mee aan het feestje. De Britse coureur - dit seizoen voorlopig nog geplaagd door problemen met het zelfvertrouwen en tegenvallende resultaten - is met een wel héél bijzondere helm richting de Amerikaanse badplaats afgereisd.

Helm Norris

De Britse coureur heeft namelijk een helm in de vorm van een discobal laten ontwerpen om dit weekend mee te racen. Een heel gaaf ontwerp, alleen op basis van de onthullingsfoto's vragen fans op X zich toch echt hardop af of dit wel legaal gaat zijn en door de FIA-keuring heen te komen. Een discobal reflecteert immers natuurlijk enorm en zou wegens de zon in Miami andere coureurs kunnen verblinden. De vraag is of ze zorgen nodig zijn en de echte helm net zo zal reflecteren als een echte discobal.

LANDO’S SPECIAL MIAMI HELMET IS A MIRROR BALL!!! pic.twitter.com/auOZyxBT2b — ray 🪩 (@ln4norris) May 1, 2025

Is that his helmet? How's that legal? 😂 surely it ain't? someone confirm!? — Liam (@Liam_bwfc) May 1, 2025

