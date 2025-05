De FIA zou overwegen om de pitstraatsnelheid tijdens de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort te verhogen, zo meldt Motorsport.com. De aanpassing zou gedaan worden om meer pitstops uit te lokken en zo meer strategische variatie in de races te krijgen. De snelheid zou omhoog gaan van 60 naar 80 kilometer per uur.

De gedachte achter het verhogen van de pitstraatsnelheid is om de Formule 1-races spannender en dynamischer te maken. De eerste races van het seizoen 2025 lieten een groot gebrek aan variatie in pitstopstrategieën zien, waardoor de races minder spannend werden. Om hier wat aan te doen, besloot Pirelli al om een stapje zachtere bandencompounds in te zetten voor de circuits van Djedda en Miami. Dat pakte in Djedda niet echt uit zoals gehoopt, maar men hoopt in Miami wel op een verschil. Pirelli gaf eerder al aan dat de één-stoppers een doorn in het oog zijn en dat het verhogen van de pitstraatsnelheid een mogelijke oplossing kan zijn.

Verhoging pitlimiter

Naast het inzetten van zachtere banden, is het verhogen van de pitlimiter een andere maatregel die de internationale autosportfederatie overweegt. Voor de meeste Grands Prix geldt er een limiet van 80 kilometer per uur, maar in Zandvoort, Melbourne, Monaco en Singapore is de snelheid vanwege veiligheidsredenen beperkt tot 60 kilometer per uur. Door de limiet in Zandvoort en Singapore te verhogen, hoopt de FIA meer pitstops uit te lokken en zo de races spannender te maken. In Singapore zou de totale stoptijd bijvoorbeeld van 28 à 29 seconden naar 23 seconden kunnen gaan.

Geen reglementswijziging nodig

De plannen voor Zandvoort en Singapore zouden al in een vergevorderd stadium zijn, al moeten er nog wel wat aanpassingen aan de pitstraten gedaan worden voordat de veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Deze aanpassingen moeten eerst goedgekeurd worden. Een wijziging van het reglement is niet nodig, aangezien artikel 34.7 van het sportieve reglement al een snelheidslimiet van 80 km/u in het leven roept, tenzij anders bepaald door de wedstrijdleider. De FIA gaat dus aan de slag met deze verbeteringen om de spanning in de Formule 1 verder te vergroten.