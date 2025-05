Max Verstappen lijkt vader te zijn geworden of in ieder geval op korte termijn vader te worden en vanzelfsprekend vinden ook zijn collega's dat leuk nieuws. Ook George Russell, die toch niet de beste relatie met de viervoudig wereldkampioen heeft, wenst zijn rivaal het allerbeste.

Red Bull liet donderdagmiddag weten dat alles goed gaat met de viervoudig wereldkampioen, maar ging nergens dieper op in uit respect voor de familie en hun coureur. Verstappen zelf landde rond 19:30 uur lokale tijd in Miami, maar daarna hebben we niks meer van hem vernomen en is hij waarschijnlijk direct naar zijn hotel gegaan om daar rust te nemen. Nu is het dus afwachten tot we Verstappen op het circuit zien verschijnen om te horen wat de huidige situatie is. Het is dus ook nog altijd een mogelijkheid dat Verstappen zijn kindje nog helemaal niet geboren is en dat wellicht dit weekend gebeurt.

Speciaal moment

Afwachten dus, al werd er tijdens de persmomenten op donderdag - de momenten waar Verstappen dus niet bij was - al voorgesorteerd op de geboorte van de 'mini-Max'. Onder meer Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg spraken over de aanstaande tweede vader van de paddock. Ook Russell kreeg op de persconferentie vragen over de man waar hij eind vorig seizoen nog zo mee overhoop lag: "Ik denk dat we allemaal professionals zijn, maar dit is een persoonlijk onderdeel van je leven. Voor iedereen die een kind krijgt, is het een speciaal moment, denk ik."

Neefjes en nichtjes

Russell vervolgt: "Al het beste voor hem. Zoals Nico al zei, brengt het een hoop extra in je leven. Ik voel dat al een beetje als ik mijn neefjes en nichtjes zie. Het zijn niet mijn kinderen, maar ze brengen me zoveel plezier als ik tijd met ze doorbreng. Je hebt ook in het verleden coureurs met kinderen kampioenschappen en races zien winnen, dus ik verwacht niet dat er heel veel gaat veranderen op het professionele niveau."

