Het is voor de omgeving van Max Verstappen op dit moment ontzettend spannend in de afwachting naar de geboorte van zijn eerste kindje met Kelly Piquet. Volgens sommige berichten zou de kleine zelfs al geboren zijn, al is er nog geen officiële bevestiging. Mocht het moment nog moeten gebeuren, zou hij dan Miami verlaten?

Op X circuleerde op donderdag het wilde gerucht dat Verstappen nog helemaal niet in Miami zou zijn, maar nog altijd in Monaco. Donderdagavond Nederlandse tijd vonden daar de mediasessies plaats, maar die leken in ieder geval sowieso zonder de viervoudig wereldkampioen te gaan zijn, mochten de geruchten waar blijken. Even later hoorden we inderdaad via diverse kanalen dat Verstappen nog in Monaco was om daar - zo wordt gesuggereerd - de geboorte van zijn eerste kindje bij te wonen. Erik van Haren van De Telegraaf sprak zelfs al over 'heugelijk babynieuws' bij de familie Verstappen.

Vraagtekens

Toch is er nog altijd geen enkele duidelijkheid of de geboorte inmiddels al daadwerkelijk plaatsgevonden heeft en Verstappen inmiddels als vader door het leven gaat, of dat hij gewoon zo lang mogelijk bij vriendin Piquet wilde blijven om zo hopelijk de geboorte bij te wonen. Red Bull liet weliswaar weten dat alles goed gaat met de viervoudig wereldkampioen, maar ging nergens dieper op in uit respect voor de familie en hun coureur. Verstappen zelf landde rond 19:30 uur lokale tijd in Miami, maar daarna hebben we niks meer van hem vernomen en is hij waarschijnlijk direct naar zijn hotel gegaan om daar rust te nemen.

Rijdt Verstappen de Grand Prix van Miami?

Op het moment van schrijven is het natuurlijk middenin de nacht in Florida en nu is het dus afwachten tot we Verstappen op het circuit zien verschijnen om te horen wat de huidige situatie is. Het is dus ook nog altijd een mogelijkheid dat Verstappen zijn kindje nog helemaal niet geboren is en dat wellicht dit weekend gebeurt. Gaat Verstappen naar huis mocht de nood aan de man zijn? Het antwoord is, afgaande op een eerdere reactie, hoogstwaarschijnlijk 'nee': "Ik zou natuurlijk een race kunnen overslaan, maar dat doe ik niet. Dat hoort niet bij het coureur zijn. Dus het kan natuurlijk zo zijn dat ik er niet bij ben. Maar dat zien we vanzelf wel als de geboorte dichterbij komt", zo zei de Nederlander eerder dit jaar. De kans is dus dicht tegen de honderd procent dat Verstappen dit weekend hoe dan ook de Grand Prix van Miami rijdt.

