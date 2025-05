Het is overduidelijk dat Max Verstappen en Kelly Piquet op zeer korte termijn een kindje kunnen verwachten en volgens de laatste berichten is het misschien dit weekend al zover. Volgens geruchten op X én de tracker van Verstappen zijn privéjet is de Nederlander nog altijd in Monaco, ook al begint het weekend en Miami deze avond.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Inmiddels is natuurlijk ook de eerste baby van Verstappen en Piquet onderweg en is het wachten tot ze zijn vier zullen zijn. Heel lang gaat het niet meer duren, want volgens de berekeningen had de geboorte van Verstappen zijn eerste kleine in april al plaats moeten vinden. Inmiddels zijn we echter aanbeland in mei en is er nog altijd geen babynieuws gemeld. Dat kan echter heel spoedig gaan veranderen.

Verstappen nog in Miami?

Op X circuleert namelijk het wilde gerucht dat Verstappen nog helemaal niet in Miami is, maar nog altijd in Monaco. Donderdagavond Nederlandse tijd vinden daar de mediasessies plaats, maar die lijken dan in ieder geval sowieso zonder de viervoudig wereldkampioen zijn, mochten de geruchten kloppen. De berichten worden bovendien ondersteund door de online tracker van Verstappen zijn privéjet, die het voertuig van de Red Bull-coureur altijd live volgt over de hele wereld. Het is namelijk zo dat deze voor het laatst gevlogen heeft toen Verstappen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nice, vlakbij Monaco, vloog. Het is dus zeker dat zijn privéjet nog in Frankrijk staat. Tenzij Verstappen plotseling op een andere manier naar Miami gevlogen is, iets dat zeer onwaarschijnlijk lijkt, is hij dus nog in Monaco.

Opties voor dit weekend

Dat alles lijkt er dus op te wijzen dat de bevalling van zijn kindje heel spoedig zal gaan plaatsvinden of misschien zelfs al bezig is. Voor nu bestaan er dan - mocht het inderdaad kloppen dat Verstappen nog niet in Miami is - meerdere opties. Hij kan vandaag de bevalling bijwonen en nog op tijd invliegen voor de vrije training en de sprintkwalificatie.. Mocht het wat later gebeuren, kan hij zelfs nog de vrijdag overslaan en op zaterdag instappen na de sprintrace voor de kwalificatie en uiteraard zondag deelnemen aan de race. Het is ook nog mogelijk dat Verstappen het hele weekend overslaat, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. Tevens liet Verstappen al eerder weten dat hij niet van plan was om een race te missen voor de geboorte van zijn eerste kindje.

