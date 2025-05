De FIA controleert na afloop van elke race willekeurig één wagen uit de top tien extra na afloop van de race om te onderzoeken of alles wel helemaal volgens de reglementen is verlopen. Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië was het de beurt aan de wagen van Max Verstappen.

In de openingsfase van de Grand Prix van Saoedi-Arabië liep Verstappen al vroeg tegen een forse domper aan. De viervoudig wereldkampioen zag Oscar Piastri al snel langszij komen en samen gingen ze door de eerste bochtencombinatie. De Australiër gaf geen kans aan Verstappen en de Nederlander zag zich genoodzaakt om de bocht af te steken waarna hij weer voor Piastri terechtkwam. Hij gaf de positie niet terug en dat zinde de wedstrijdleiding niet: men gaf hem een vijf seconden tijdstraf, iets waar Verstappen zelf het totaal niet mee eens was. Uiteindelijk kwam de Nederlander als tweede over de streep in Djedda.

Verstappen onder de loep

Terwijl Verstappen mogelijk alweer bezig was met zijn vlucht naar huis, was men bij de FIA nog druk bezig om de RB21 van de viervoudig wereldkampioen te onderwerpen aan een grondig onderzoek, protocol bij de FIA. De wagen van de Nederlander werd uitgebreid onderzocht en dat is door het motorsportorgaan vlak voor het weekend in Miami officieel gerapporteerd. In het document valt te lezen dat onder meer het luchtinlaatsysteem en diverse koelsystemen onder de loep zijn genomen. Alles bleek in orde, dus geen problemen voor de Limburger.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd de wagen van Max Verstappen grondig onderzocht door de FIA. Resultaat: geen problemen! pic.twitter.com/2pvz0A9qVz — GPFans NL (@GPFansNL) May 1, 2025

