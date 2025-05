Racing Bulls is het derde team dat een speciale livery heeft aangekondigd voor de Grand Prix in Miami. En waar de meningen over het kleurenpatroon van Sauber en Ferrari verdeeld zijn, wordt het zusterteam van Red Bull Racing geprezen.

Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in het Amerikaanse Florida, waar op zondag 4 mei de Grand Prix van Miami wordt verreden. Het is nog maar de vierde editie van de race in de glamourstad, maar het evenement heeft sinds haar debuut in 2022 in hoog tempo naam voor haarzelf gemaakt. Niet alleen omdat het Miami International Autodrome een circuit is met meerdere uitdagingen voor de rijders, maar ook vanwege alle toeters en bellen om het weekend heen. Zo zijn de aanwezige wereldsterren niet op twee handen te tellen en pakken verschillende coureurs en teams uit met speciale helmdesigns en eenmalige liveries.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels hebben drie teams een speciale livery aangekondigd voor het aankomende weekenden. Met name op de combinatie blauw en rood van Ferrari is veel kritiek, maar Racing Bulls gooit daarentegen hoge ogen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft gekozen voor een grotendeels roze livery, met witte accenten. En die wordt goed ontvangen op social media. Bekijk het resultaat hieronder.

Livery Racing Bulls Grand Prix van Miami

Giving the VCARB 02 a Miami makeover 🩷#F1 #VCARB #MiamiGP pic.twitter.com/foGBH9v96N — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) April 30, 2025

Livery Ferrari Grand Prix van Miami

Built with purpose.

Codesigned for Miami.

Unveiling the new livery, to mark one year of the Scuderia Ferrari @HP partnership 🤝 pic.twitter.com/n0zSdx48XR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2025

Livery Sauber Grand Prix van Miami

New exhibit just dropped. 🎨



Introducing our #MiamiGP Special Livery... 💚🌴 pic.twitter.com/VLzX5vDqpn — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) April 30, 2025

Gerelateerd