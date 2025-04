Jack Doohan leeft nog altijd in spanning wat betreft zijn toekomst in de Formule 1. Johnny Herbert denkt dat de prestaties van de jonge Australiër cruciaal zijn voor zijn voortzetting bij het team, vooral gezien de druk van Franco Colapinto op de achtergrond. Doohan heeft echter een sponsorbijdrage van €10 miljoen, wat zijn positie bij het team voorlopig versterkt.

De Alpine-coureur staat voor een uitdaging. Colapinto, die vorig jaar indruk maakte door punten te scoren bij Williams, staat vooraan in de rij als potentiële vervanger. De geruchtenmolen draait op volle toeren, met speculaties dat de Argentijn mogelijk naast Pierre Gasly zou kunnen gaan rijden. Ondanks deze druk lijkt het team bereid Doohan meer tijd te geven om zich te bewijzen, ondanks eerdere speculaties over zijn mogelijke afscheid na de Grand Prix van Miami. Teambaas Oliver Oakes heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Doohan, die volgens hem tijd nodig heeft om te presteren.

Herbert wijst erop dat het verschil in kwalificatiesnelheid tussen Doohan en Gasly kleiner is dan verwacht. "Het hangt allemaal af van Jack", verklaart Herbert tegenover Motorsportweek. "Zijn prestaties zijn eigenlijk niet slecht geweest. Hij is niet weggeblazen door Pierre. De kwalificatiesnelheid is heel vergelijkbaar." Dit geeft de jonge coureur een kans om zich te bewijzen, maar Herbert benadrukt ook het belang van prestaties tijdens de race zelf.

De druk op de Australiër neemt toe, vooral omdat hij moet bijdragen aan de punten voor Alpine in het constructeurskampioenschap. "De race is waar het echt om draait," legt Herbert uit. "Als hij daarin niet presteert, dan zal het Colapinto worden, want ik denk dat Flavio [Briatore] zich ervan bewust is dat andere mensen waarschijnlijk geïnteresseerd zijn [in Colapinto]." Voor Doohan betekent dit dat zijn prestaties in de komende races cruciaal zullen zijn voor zijn toekomst bij het team. Ondanks enkele tegenslagen, zoals crashes en straffen, heeft hij wel ook goede dingen laten zien, waardoor hij - zo lijkt het - nu nog wat langer de kans krijgt dan eerder gepland.