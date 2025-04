Jos Verstappen heeft zondag de Rally van Wallonië op zijn naam te schrijven. De Nederlander leek lange tijd niet verder te komen dan de tweede plek, maar na pech bij de koploper pakten hij en Renaud Jamoul in hun Skoda Fabia RS Rally 2 toch de zege.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook dit jaar weer enthousiast doorgaat.

Artikel gaat verder onder video

Pech bij tegenstander

Verstappen senior is ook dit jaar weer naar hartenlust aan het rijden in verschillende rally's en dit weekend was het tijd voor de Rally van Wallonië. Cédric Cherin in zijn Porsche 992 Rally GT leek op de zege af te stevenen, waardoor Verstappen niet verder leek te komen dan de tweede plek. Zijn concurrent liep echter tegen problemen aan met zijn auto, waardoor Verstappen senior toch nog naar de eerste plek kon doorstormen en zo de zege te pakken.

Verstappen reageert

Vlak na afloop reageert Verstappen blij: “Het was een hele mooie rally, want we moesten elke stage er vol tegenaan en pushen om alles eruit te halen. Op de rechte stukken leggen we het namelijk af tegen Cherain. Het was jammer voor hen dat ze pech hadden en stilvielen. Bij ons liep alles perfect. We zijn zeer tevreden met de progressie die we maken, de notes en onze gravel crew. Iedereen is perfect op elkaar ingespeeld. Ik ben erg tevreden", zo laat hij vlak na afloop weten tegenover Verstappen.com.

Gerelateerd