Een veelbesproken moment kan je het wel noemen: Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië te maken met een discutabele tijdstraf van vijf seconden. Althans, dat gaf het team van Red Bull Racing aan.

Volgens Martin Brundle maakte Verstappen een zeldzame inschattingsfout. Hij kreeg de straf omdat hij een bocht afsneed om zijn positie op de baan te behouden ten opzichte van Oscar Piastri, die beter van de startlijn kwam. De tijdstraf werd tijdens de pitstop van Verstappen uitgezeten, waardoor hij achter Piastri belandde en sindsdien geen aanspraak meer kon maken op de overwinning.

Gegokt en verloren

Volgens Brundle is de viervoudig wereldkampioen een meester in het benutten van de regels: "Niemand benut de regels zo goed als Max, maar voor de eerste keer gokte hij en verloor hij", zo schreef hij in zijn Sky-column. Zijn mening over de situatie is duidelijk: "Soms kun je incidenten vanuit verschillende hoeken bekijken en het scenario bespreken, maar het was duidelijk dat Max een oneerlijk voordeel had gekregen door de uitloopstrook te gebruiken."

Boosheid Horner is onterecht volgens Brundle

Het team van Red Bull Racing, en met name Christian Horner, was woedend over de beslissing van de FIA. Maar in die boosheid kan Brundle zich niet vinden: "Als er een muur, barrière of grindbak aan de buitenkant van bocht één was geweest, zou Max hebben moeten toegeven en achter Piastri's McLaren zijn ingevoegd."

