F1 GP Saoedi-Arabië 2025: Hoge temperaturen geven McLaren en Piastri voordeel

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat vanavond eindelijk op het programma. De race zal starten om 19:00. Wat kunnen we van de temperaturen verwachten?

Op het stratencircuit van Jeddah is het nooit saai. Tijdens de kwalificatie was te zien hoe perfect en geconcentreerd je een ronde moet rijden voor een goede tijd. Max Verstappen was uiteindelijk de snelste en start vanavond vanaf poleposition. Maar makkelijk was het niet: vooral McLaren met Oscar Piastri zat er dichtbij. Eén foutje kon het verschil maken, want op deze baan is er weinig ruimte voor fouten. Lando Norris kwam er achter dat één foutje de race kan gaan kosten: Hij maakte een crash mee en sloot hiermee de kwalificatie af in Q3, zonder een ronde te hebben neergezet.

Temperaturen tijdens de race

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië worden hoge temperaturen verwacht. Wanneer de race begint, is het zo'n 31 graden, en ook later tijdens de race zal het niet veel koeler worden: waarschijnlijk blijft het rond de 28 graden. Omdat het overdag in Jeddah vaak rond de 35 graden is, wordt de race in de avond gereden. Het blijft tijdens de race droog maar er wordt wel een hoge concentratie woestijnstof in de lucht verwacht. Dit zal de conditie van het circuit kunnen beïnvloeden.

McLaren profiteert van warme omstandigheden

Voor McLaren lijken de weersverwachtingen in hun voordeel uit te pakken: het Britse team maakt gebruik van een zachte mechanische set-up, waardoor de auto beter overweg kan met ruw asfalt en hoge temperaturen, zonder dat de banden daaronder lijden.

