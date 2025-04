Ook dr. Helmut Marko zag de poleposition van Max Verstappen in Djedda niet aankomen en stelt dat we wederom de 'Max-factor' hebben gezien. McLaren zag er het hele weekend al snel uit, maar Marko merkte bij Sky Deutschland ook wat gebluf vanuit het papaja-oranje team op.

De top tien-kwalificatie was razendspannend. Oscar Piastri had de snelste tijd in handen toen Lando Norris zijn MCL39 verloor en in de muur klapte. Na de rode vlag was het George Russell die kortstondig bovenaan stond, terwijl Piastri bezig was met een verbetering. Ondertussen was Verstappen onderweg met paarse sectoren, en met een 1:27.294 was hij uiteindelijk de snelste, voor de Australiër.

Max-factor

Marko zag Verstappen wederom boven het materiaal uitstijgen. "Dit is de Max-factor. Max is de snelste coureur en mentaal ijzersterk," reageerde de Red Bull-adviseur op de klapper van Norris. Toch had ook hij het niet helemaal zien aankomen. "Ik vermoed dat McLaren flink aan het bluffen was in de laatste vrije training. Ik denk dat ze maar heel weinig brandstof in de auto hadden," legt Marko uit. Het verschil tussen het McLaren-duo en de eerste 'niet-McLaren' bedroeg namelijk meer dan zes tienden.

Juiste afstelling gevonden

Red Bull voerde voor de kwalificatie nog enkele wijzigingen door aan de wagen, en dat wierp zijn vruchten af. "We hebben de auto opnieuw afgesteld tussen de vrije training en de kwalificatie. Dat pakte goed uit, want Max wist een magistrale en nagenoeg onmogelijke ronde af te leveren. Hij verloor wat tijd in sector twee, maar die laatste bocht was fantastisch. Het was opnieuw een geweldige ronde van Verstappen."

Irritatie om bluf van McLaren

De RB21 presteert beter onder koelere omstandigheden, zo bleek zaterdag in Djedda. Dat McLaren een spelletje heeft gespeeld, irriteert Marko echter wel. "Uiteindelijk was dit de beste afstelling. Die bluf van McLaren was een beetje irritant voor ons allemaal. Maar nadat Lando crashte, hadden we door dat de situatie er heel anders uitzag," aldus Marko.

