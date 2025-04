Verstappen verrast vriend en vijand met pole position: "De auto kwam tot leven"

Max Verstappen was zaterdag de snelste op het Jeddah Corniche Circuit. De viervoudig wereldkampioen zette een 1:27.294 neer, en daar kon niemand anders aan tippen. Oscar Piastri was één honderdste langzamer op P2 en George Russell gaf één tiende toe op de derde plek.

Het beloofde een spannende sessie te worden in Saoedi-Arabië. In Q3 maakte klassementsleider Lando Norris een foutje en klapte hij in de muur. De Brit had geen tijd achter zijn naam staan en zal zondag vanaf P10 starten. Piastri had lange tijd de snelste tijd in handen, maar op een nieuw setje rode banden ging Verstappen er in de slotfase nog eens goed voor zitten. Russell pakte eerst de tijd van Piastri af, maar Verstappen dook daar verrassend genoeg weer onderdoor.

Na afloop legt Verstappen bij Jamie Chadwick uit: "Hier ben ik echt heel blij mee. Ik had niet verwacht om hier op pole position te staan, na de derde vrije training. Ook als je het hele weekend even terugkijkt. De auto kwam tot leven vanavond." Toch heeft ook Red Bull niet stilgezeten: "We hadden nog een aantal laatste aanpassingen doorgevoerd en het was best prima om mee te rijden. De grip was er ook. En hier is een kwalificatieronde zo moeilijk. Je moet alles perfectioneren, om zo dicht mogelijk bij de muur te rijden."

Van tevoren had Verstappen aangegeven dat Red Bull misschien wel het vierde team was. "Dit is echt fijn, om hier eerste te zijn tijdens de kwalificatie. Het is de beste positie voor morgen. Wel denk ik dat het morgen in de race wat lastig wordt om hen achter me te houden, maar we gaan het proberen. Wij gaan ons best doen. Tot zover ben ik gewoon erg blij met een solide kwalificatie, veel beter dan wat we in Bahrein hadden. Laten we maar kijken wat we morgen tijdens de race voor elkaar kunnen boksen", aldus Verstappen.

