Max Verstappen overweegt naar verluidt om een sabbatical te nemen. Hij zou dan een jaar pauze nemen om beter zijn opties voor het Formule 1-seizoen van 2027 te kunnen bekijken. Dit meldde The Sun eerst, maar de doorgaans betrouwbare BBC heeft nu eveneens te horen gekregen dat dit idee rondgaat in de cirkel van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen is de regerend en viervoudig wereldkampioen, maar hij is duidelijk aan het worstelen met zijn RB21 dit seizoen. Dat zal tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend niet anders zijn. McLaren, die de constructeurstitel vorig jaar al had behaald, heeft nu echt de overhand met Lando Norris en Oscar Piastri. Er zijn nu niet alleen geruchten dat Verstappen topontwerper Adrian Newey en motorfabrikant Honda naar Aston Martin kan volgen - er zou zelfs een contract ter waarde van 300 miljoen dollar voor drie jaar klaarliggen - maar er gaat zelfs een verhaal rond dat de Limburger een sabbatical kan nemen.

Pas voor 2027 een team kiezen

"Een van de meest intrigerende verhalen rond Verstappen op dit moment is dat hij volgend jaar een sabbatical zou kunnen nemen", begint F1-journalist Andrew Benson op BBC Radio 5. "Gewoon kijken hoe de regels uitpakken, en dan eigenlijk pas voor 2027 een team kiezen." De technische reglementen en daarmee mogelijk ook de pikorde gaan op de schop in 2026. Er zitten grote aerodynamische wijzigingen aan te komen en de elektrische motor binnenin de power unit gaat veel meer een rol spelen. Er zouden zorgen zijn bij Red Bull over hun RBPT-krachtbron die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen.

Benson vervolgt: "Dit idee werd me geopperd, zonder dat ik erom vroeg, door iemand die dicht bij Max Verstappen staat. Ik zou dat dus ook niet uitsluiten. Ik weet natuurlijk niet of ze spelletjes spelen, gewoon om de boel wat op te stoken, maar waarom niet? Hij heeft het wel vaker over Le Mans gehad, daar is hij echt in geïnteresseerd. Hij test veel in GT3-auto's. Hij racet in de Formule 1, hij racet in een Aston Martin GT3-auto of hij racet online. Dat is eigenlijk alles wat hij doet."

