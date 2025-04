Max Verstappen (27) gaat na dit seizoen mogelijk tijdelijk stoppen met racen in de Formule 1, zo kopt The Sun in een groots artikel. De grootste tabbloid van het Verenigd Koninkrijk meldt op basis van een F1-coureur, die anoniem wenst te blijven, dat Verstappen twee goede redenen heeft om het seizoen van 2026 aan zich voorbij te laten gaan.

Verstappen maakt momenteel een moeizaam seizoen door. De superster van Red Bull Racing hoopt dit jaar zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen, maar krijgt vooralsnog niet het materiaal voorgeschoteld waarmee hij dit kan bewerkstelligen. De RB21 blijkt een moeilijke auto, die op veel vlakken tekort komt. Er wordt dan ook veel gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander in de F1 - en met name Aston Martin en Mercedes worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen. The Sun claimt nu echter dat een heel ander scenario ook aannemelijk is. De populaire krant meldt dat Verstappen overweegt het 2026-seizoen aan zich voorbij te laten gaan. Verstappen zou daar twee goede redenen voor hebben.

Jaartje pauze in 2026 kan Verstappen goed doen

Allereerst staat Verstappen aan de vooravond van het vaderschap. Zijn vriendin, Kelly Piquet, bevalt in de loop van mei van hun eerste kindje. Dit in combinatie met het feit dat 2026 voor Verstappen uiterst onzeker is, kan ervoor zorgen dat de 27-jarige coureur zich een jaar terugtrekt uit de Formule 1. Volgend jaar treden de nieuwe reglementen in werking en niemand weet welk team er als beste uit de bus gaat komen. Er zijn grote twijfels over de Red Bull-Ford motor, maar tegelijkertijd blijft het ook afwachten of Mercedes en Aston Martin met Honda de verwachtingen wél waar kunnen maken. Als Verstappen er nu voor kiest om bij een ander team te tekenen voor 2026, zal dit een grote gok zijn. Niemand weet immers op voorhand welk team de nieuwe reglementen het best gaat implementeren.

Verstappen heeft twee redenen om pauze van F1 te nemen

Voor Verstappen kan het om meerdere redenen nuttig en verstandig zijn om een jaartje pauze te nemen van de Formule 1. Enerzijds kan hij volop tijd maken en genieten van zijn eerste kindje met vriendin Piquet, en anderzijds kan hij dan rustig de kat uit de boom kijken en zien welk F1-team er in 2026 als sterkste uit de bus komt. Op basis daarvan zou hij dan gesprekken kunnen gaan voeren met een potentiële nieuwe werkgever richting 2027. De regerend wereldkampioen zou dan met meer zekerheid een keuze kunnen maken richting een competitieve bolide.

Anonieme F1-coureur zegt dat Verstappen in 2026 niet in F1 rijdt

Volgens The Sun is dit een zeer aannemelijk scenario. Ze baseren zich op uitspraken van een F1-coureur die anoniem wenst te blijven. 'Ondertussen zei een niet bij naam genoemde Formule 1-coureur dat hij denkt dat Verstappens meest waarschijnlijke route is dat hij er een jaartje tussenuit gaat', zo schrijft de krant. 'Volgend jaar voelt als een loterij gezien de drastische wijzigingen in de reglementen voor 2026'.

