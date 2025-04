Helmut Marko heeft onthuld hoe Red Bull de upgrades gaat aanpakken, iets wat het team heeft besproken na de gesprekken in Bahrein. In gesprek met Motorsport.com legt hij uit hoe het team dit in drie fases gaat doen om zich voor te bereiden op het Europese seizoen. De upgrades zijn broodnodig geworden na een teleurstellend weekend in Bahrein, waar de balansproblemen van de RB21 pijnlijk duidelijk werden.

Er vond een belangrijk overleg plaats binnen Red Bull na de Grand Prix van Bahrein. Marko, teambaas Christian Horner, technisch directeur Pierre Waché en hoofdengineer Paul Monaghan zaten samen om de tafel. Ook in Dubai, waar de Thaise aandeelhouders zich bevonden, werd er gesproken. Al deze besprekingen hebben geleid tot een strategische benadering. De kleine verbeteringen worden al toegepast tijdens de races in Djedda (vloer) en Miami, terwijl er voor Imola een groter pakket op de planning staat. De upgrades zijn deels specifiek voor het circuit, zoals voor de koeling in Djedda, maar er zijn ook structurele veranderingen doorgevoerd aan vooral de vloer.

Upgrades stap voor stap

Marko benadrukt dat het niet zomaar wat kleine veranderingen zijn die Red Bull doet. "We hebben hier kleine verbeteringen doorgevoerd en we hopen dat hetzelfde gebeurt in Miami. En dan komt er in Imola weer iets. Het is dus niet één grote upgrade, maar stap voor stap. Iedereen is bijzonder open geweest tijdens die gesprekken, mensen van alle afdelingen. Ze hebben al hun ervaring gebruikt, ook voor de set-up die we nu hebben. We hebben niet meer zoveel vertrouwd op getallen uit de simulaties." De nieuwe tests van de FIA omtrent de voorvleugels in Spanje zullen volgens Marko wel wat helpen, alleen weet Red Bull nog niet hoeveel. "Dat kan de rangschikking in theorie iets veranderen, maar niemand weet dat totdat we het meemaken. We zullen in ieder geval niet zomaar vertrouwen op die nieuwe regels vanaf Barcelona."

Verbeteringen op eigen kracht in Djedda

Red Bull wil dus vooral op eigen kracht het gat met McLaren gaan dichten. Hoewel het nog niet helemaal zichtbaar was tijdens de eerste vrije training in Djedda, was de Red Bull-adviseur na de tweede sessie een stuk optimistischer. "We hebben niet heel veel veranderd tussen de sessies door, maar wel wat dingen aangepast. En het resultaat daarvan is positief. Ze zeiden dat de invloed groot was. We hebben een nieuwe aanpak, die in een bepaalde richting werkt. Wat betreft de details moet ik zeggen dat ik geen engineer ben, maar het zijn in ieder geval behoorlijke veranderingen. We hebben niet heel veel veranderd tussen de sessies door, maar wel wat dingen aangepast. En het resultaat daarvan is positief."