De cruciale zaterdag voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië staat voor de deur. McLaren is opnieuw het te kloppen team. Lukt het Max Verstappen vandaag om weer een magisch rondje neer te zetten voor de pole position of zal het papaja te sterk zijn in Djedda? Dit is wanneer de kwalificatie voor de vijfde ronde van 2025 begint.

Pierre Gasly was het snelst tijdens de eerste vrijdagsessie, maar McLaren kwam zoals verwacht naar voren in de tweede vrije training, tijdens dezelfde weers- en baanomstandigheden waaronder de kwalificatie zal worden verreden. Lando Norris kwam bovenaan de tijdenlijst terecht met een 1:28.267, anderhalf tiende voor teamgenoot Oscar Piastri en drie tienden voor rivaal Verstappen. Charles Leclerc werd vierde op bijna een halve seconde achterstand. Williams zat er goed bij met Carlos Sainz op P5 en Alexander Albon op P10. Daartussen vonden we nog Yuki Tsunoda, George Russell, Gasly en Nico Hülkenberg. Tsunoda eindigde de vrijdag in de muur van de laatste bocht en dus zal Red Bull flink moeten sleutelen om de auto te repareren voor VT3.

Weer op het Jeddah Corniche Circuit

De teams en coureurs uit de Formule 1 zullen zich op moeten maken voor opnieuw een hete dag in Saoedi-Arabië. Het wordt overdag maar liefst 33°C met volop zon. De wind zal wel wat meer opsteken met windstoten van 33 kilometer per uur. Er is 1 procent kans op neerslag. Wanneer het donker wordt tijdens de kwalificatie, zakt de luchttemperatuur tot 29°C. Het blijft onbewolkt, maar ook de kans op neerslag blijft 1 procent.

Tijdschema op de zaterdag

De zaterdag in Djedda begint met de kwalificatie van de Porsche Carrera Cup Middle East en Race 1 van de F1 Academy om 12:50 en 14:20 uur, respectievelijk. Daarna maken we ons op voor de laatste trainingssessie van de Formule 1. VT3 begint om 15:30 uur Nederlandse tijd. Na de sprintrace van de FIA Formule 2 die gepland staat om 17:15 uur, zal er gekwalificeerd worden in de koningsklasse. De sessie die de F1-startgrid gaat bepalen in Saoedi-Arabië, begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. De dag wordt afgesloten met Race 1 van de Porsche Carrera Cup Middle East om 21:05 uur.

