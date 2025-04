Lewis Hamilton werd onderzocht door de stewards na de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij blokkeerde Alexander Albon, maar hij komt er onbestraft mee weg. Dat hebben de stewards besloten op de vrijdagavond in Djedda.

Vrije Training 2 op het Jeddah Corniche Circuit was nog maar 7 minuten oud, toen er een onderzoek werd gestart naar Lewis Hamilton. Alexander Albon kwam in een snel rondje de hoek om bij bocht 17 en plotseling op de racelijn kwam hij de Ferrari van de zevenvoudig wereldkampioen tegen. De Williams-coureur moest hem ontwijken en zette daarbij bijna zijn eigen auto in de muur. De Thai was via de boardradio duidelijk over het moment: "F***ing gevaarlijk."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur: "Verwachten van Hamilton dat hij stap zet, net als de rest van het team"

Wel of geen gevaarlijk moment?

Hamilton zou artikel 37.5 van het sportief reglement hebben overtreden, waarin staat dat je andere deelnemers niet onnodig mag ophouden. Na het horen van Hamilton en Albon evenals de boardradio's en de vertegenwoordigers van Ferrari en Williams, en na het bekijken van video's en telemetrie, vonden de stewards inderdaad dat Hamilton Albon had geblokkeerd. Toch hebben ze geen straf uitgedeeld. In een verklaring van de FIA laten ze weten dat "er geen penalty wordt opgelegd voor dit soort momenten, tenzij het gevaarlijk was, zoals is afgesproken met de teams". De opmerking van Albon via de boardradio, waarin hij letterlijk aangaf dat hij het gevaarlijk vond, kwam in het heetst van de strijd. Maar bij de stewards zei hij dat hij de situatie toch niet zo gevaarlijk vond. Hij had Hamilton de bocht ervoor al wel gezien, maar had niet verwacht dat hij niet van de racelijn zou gaan.

Gerelateerd