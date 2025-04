Tijdens een persconferentie in Bahrein heeft Fred Vasseur, teambaas van Ferrari, de noodzaak om te verbeteren binnen het team, nog maar eens onderstreept. Volgens de Fransman moet niet alleen de auto, maar ook het team en Lewis Hamilton zelf, stappen zetten om succesvol te kunnen zijn.

Na een moeizame start van het seizoen gaf Hamilton, die dit jaar de overstap maakte van Mercedes naar Ferrari, onlangs toe dat hij nog altijd bezig is met het halen van het maximale uit de SF-25. De overstap naar Maranello was niet bedoeld om direct succes te brengen, en zowel het team als Hamilton zelf zijn zich ervan bewust dat 2025 een jaar van overgang is. Hamilton heeft met name moeite met het aanpassen aan de Brembo-remsystemen van Ferrari, wat een compleet andere rijstijl van de Brit vereist dan die hij had aangeleerd bij Mercedes.

Vasseur benadrukt aanpassing Hamilton

Vasseur maakte echter ook duidelijk dat het aanpassingsproces van Hamilton niet eenzijdig is: "We zullen aan de auto werken om deze aan Lewis aan te passen, maar hij moet ook een stap zetten," klonk het. "Dit gebeurt op een positieve en zeer constructieve manier."

De Grand Prix van Bahrein liet zien dat Hamilton vooruitgang boekt. Ondanks een moeizame kwalificatie waarin hij als negende aan de race begon, wist hij als vijfde over de streep te komen. Vasseur prees Hamiltons verbetering gedurende het weekend en zag een duidelijke vooruitgang tussen de kwalificatie en de race. Hamilton was ook enthousiast over de updates aan de auto, zoals de nieuwe vloer en diffuser, die volgens hem hun vruchten zullen afwerpen.