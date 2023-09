Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 21:17 - Laatste update: 21:20

Frederic Vasseur heeft zijn eerste overwinning als teambaas van Ferrari te pakken. Tijdens de Grand Prix van Singapore zag hij Carlos Sainz als winnaar over de streep komen. Na afloop sprak hij dan ook van een "speciaal" moment en gaf hij toe dat het zelfs "een beetje emotioneel" was.

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zover: zijn eerste Grand Prix-overwinning als teambaas van Ferrari. Door een uiterst matig weekend van Red Bull Racing, kon de Italiaanse renstal eindelijk eens laten zien wat het in haar mars had wanneer het om de knikkers gaat. Charles Leclerc werd succesvol ingezet als buffer voor Sainz, waardoor de Spanjaard zijn eerste overwinning van het seizoen kon claimen. Vasseur was na afloop uiteraard tevreden en ontving ook nog complimenten van Toto Wolff, zijn concurrent om de zege vandaag in Singapore.

Speciale en emotionele zege voor Vasseur

"Natuurlijk is het wel een beetje speciaal", zo blikt Vasseur na afloop van de race tegenover Viaplay terug op zijn eerst overwinning. "Misschien een beetje emotioneel zelfs. Maar ik bleef vrij rustig aan de pitmuur." Het was nog even billenknijpen in de slotfase met de aanstormende George Russell en Lewis Hamilton, maar Ferrari slaagde erin rustig te blijven en de overwinning binnen te slepen. "De laatste paar ronden waren best wel intens. Ik ben blij voor het team en voor Carlos, hij had een fantastisch weekend. Hij had een geweldige snelheid en deed het erg goed in de race. Alles had hij onder controle, van de eerste tot de laatste ronde."

Felicitaties van concurrent Toto Wolff

Na afloop van de wedstrijd kwam Wolff nog naar Vasseur toe om hem te feliciteren met de overwinning. Wolff had graag gezien dat één van zijn coureurs er met de zege vandoor was gegaan, maar hij was sportief genoeg om Vasseur de hand te schudden. "We hebben de laatste 25 jaar samen doorgebracht. Ik breng waarschijnlijk meer tijd door met Toto dan met mijn vrouw. We moeten deze reis naar de top waarderen en ik bedank Toto voor zijn felicitaties”, zo lacht de teambaas van Ferrari.