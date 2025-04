Italië beschikt momenteel met Imola en Monza over twee Grands Prix op de Formule 1-kalender. Een vrij uitzonderlijke situatie, daar andere landen grote moeite hebben om één race in het overvolle programma te houden. Volgens Stefano Domenicali wordt de situatie echter steeds lastiger in zijn thuisland.

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari is één van de oudere circuits op de kalender en werd al in 1953 geopend. Het circuit, dat overigens vernoemd is naar Ferrari-oprichter Enzo Ferrari, is 4,909 kilometer lang en ligt vlakbij het kleine plaatsje Imola in de provincie Bologna. Het circuit wordt doorgaans gezien als de thuisbasis van Ferrari, ook al is die rol de laatste jaren steeds meer weggelegd voor het circuit in Monza. Ondanks het lange bestaan van het circuit duurde het tot 1980 voor de eerste officiële Grand Prix werd gereden in de koningsklasse, toen Imola als vervanging van Monza werd georganiseerd. De race werd gewonnen door Max Verstappen zijn schoonvader, Nelson Piquet Sr. Omdat de race een daverend succes was, werd er een nieuwe race in het leven geroepen: de Grand Prix van Imola. Deze werd van 1981 tot en met 2006 elk jaar gereden.

Vechten tegen de grote jongens

In 2020 maakte het legendarische circuit zijn comeback op de kalender wegens het coronavirus en in de jaren daarna is de race in de geboorteplaats van Formule 1-CEO Domenicali blijven plakken op de kalender. Een bijzonder iets, zeker gezien Italië met Monza eigenlijk al een Grand Prix op de kalender heeft, terwijl andere Europese landen met één race de grootste moeite hebben om het hoofd boven water te houden ten opzichte van de races met het grote geld in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Voorlopig staat in 2025 de laatste race op de kalender.

Einde oefening?

Inmiddels lijkt de kans steeds groter te worden dat we daarna weer afscheid gaan nemen van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Met pijn in het hart, zo rapporteert Domenicali over zijn thuisbasis: "Italië is en zal altijd een belangrijk onderdeel van de Formule 1 blijven", zo vertelt hij bij RAI Radio. "Het wordt steeds moeilijker om twee races in hetzelfde land te organiseren omdat de interesse in de Formule 1 steeds groter wordt. Het is een situatie waar we de komende maanden een oplossing voor moeten vinden. In de huidige situatie zal het heel lastig worden om Imola én Monza nog heel lang samen op de kalender te houden."

