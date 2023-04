Vincent Bruins

Zaterdag 1 april 2023 08:35

Lewis Hamilton werd derde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië in Melbourne. Het is een resultaat dat de Mercedes-coureur niet had verwacht. Hij heeft nu dan ook maar één specifiek doel voor ogen.

De zevenvoudig wereldkampioen werd achtste in Vrije Training 3 op de vroege zaterdagochtend. In de kwalificatie zat de snelheid er wat beter in. In het eerste gedeelte werd hij derde achter teamgenoot George Russell. In Q2 werd hij zevende, maar hij bleef uit de gevarenzone om door te mogen gaan naar Q3. Hamilton werd vervolgens wederom derde in het laatste gedeelte van de kwalificatie en weer achter Russell. Hij zal de tweede startrij delen met Fernando Alonso.

Droomresultaat

"Dit is een resultaat dat we niet hadden verwacht," vertelde Hamilton na afloop van de kwalificatie. "Ik ben ontzettend trots op het team. George heeft het ook fantastisch gedaan vandaag. Om op de eerste twee startrijen te staan, is als een droom voor ons. We werken zo hard als we maar kunnen om weer vooraan mee te doen, dus om zo dichtbij Red Bull te zitten is ongelooflijk. Ik hoop dat we ze morgen uit kunnen dagen en dat het lekker weer wordt."

Eerste worden als doel

"Mijn tweede ronde [in Q3] was niet zo goed als de eerste," legde de Brit verder uit. "Ik wist wel te verbeteren in de laatste sector, maar ik had al wel wat verloren aan het begin van de ronde. Maar ik ben niet teleurgesteld, ik waardeer de positie die ik heb behaald, heel erg. Ik ga zo hard mogelijk aan het werk om verder naar voren te komen morgen." Hamilton kreeg nog de vraag wat het doel voor morgen is: "Om eerste te worden," was daarop zijn antwoord.