Fernando Alonso heeft Lewis Hamilton van repliek gediend nadat deze een opmerking had gemaakt over hoe makkelijk Max Verstappen hem voorbij was gestormd tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Volgens Alonso wordt nu goed zichtbaar dat Hamilton ook zijn zwakke plekken heeft.

Hamilton werd tijdens de race in Djedda met speels gemak ingehaald door Verstappen op het rechte stuk. De Mercedes-coureur gaf na afloop aan niet eens de moeite te hebben genomen om een verdedigende actie uit te voeren. Volgens hem was Verstappen zó snel, dat verdedigen geen enkele zin had. De Red Bull was de snelste auto die hij ooit heeft gezien, zo zei hij. Hamilton reed echter zelf ook jarenlang in een auto die de concurrentie eenvoudig de baas was. Nu hij in een wat mindere auto acte de présence moet geven, komen zijn zwakke punten naar boven, zo stelt Alonso.

Zwakke punten Hamilton komen bovendrijven

Hamilton wordt door velen gezien als één van de beste en grootste Formule 1-coureurs aller tijden, maar volgens Alonso is het de auto die een sleutelrol heeft gespeeld in het succes van de zevenvoudig wereldkampioen. Nu Hamilton in een middelmatige auto niet boven zijn materiaal uit weet te stijgen, zegt volgens Alonso voldoende. "Met een normale auto zie je dat hij zwakke punten heeft", zo vertelt de coureur van Aston Martin aan het Franse L'Equipe. "Vroeger reed hij alleen, of soms een keer met zijn teamgenoot."

Russell heeft Hamilton nu al op 2-0 achterstand gezet

Maar daar houdt de steek onder water van Alonso richting Hamilton nog niet op. De Spanjaard wijst er ook nog even fijntjes op dat Hamilton op moment wordt overklast in de kwalificatie door Russell. "Maar kijk, hij (Hamilton) is recordhouder wat betreft pole positions en George Russell heeft hem al op 2-0 gezet in de kwalificaties dit seizoen. Het laat maar zien hoeveel de auto nog steeds een sleutelfactor is", zo besluit Alonso.