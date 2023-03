Jeen Grievink

Vrijdag 31 maart 2023 17:16 - Laatste update: 17:20

We zijn inmiddels al begonnen aan het raceweekend in Australië, maar de journalisten hebben nog steeds de nodige vragen over de gebeurtenissen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez twee weken geleden in Saoedi-Arabië. Red Bull-teambaas Christian Horner snapt alle ophef niet. "We hebben het hier over één punt", zo zegt hij.

Er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar de gebeurtenissen uit Djedda houden de gemoederen nog steeds bezig. Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië had Pérez zowel de leiding als het extra punt voor de snelste raceronde in handen, maar in de slotfase wist Verstappen het extra punt bij zijn teamgenoot weg te snoepen. Dit zorgde na afloop voor wat vraagtekens bij Pérez, die in de cooldown room aan Verstappen vroeg of hij geen opdracht had gekregen om vaste rondetijden te rijden. Het resulteerde uiteindelijk in behoorlijk wat ophef en iedereen had er wel een mening over. Horner snapt dat niet, zo zegt hij bij Viaplay.

Horner snapt ophef over snelste raceronde niet

"Er viel naderhand eigenlijk al niet veel meer over te zeggen, want beide coureurs waren erg duidelijk wat betreft het ingaan van de laatste ronde, wat de snelste ronde was. Beide hebben een poging gedaan", zo zegt Horner, die de ophef hierover niet begrijpt. "Maar we hebben het hier over één punt. Over het hele seizoen gezien, stelt dat nauwelijks iets voor", aldus de Britse teamchef.

Pérez zegt dat hij en Verstappen mogen vechten

Pérez sluit zich aan bij deze woorden en stelt dat alles duidelijk is binnen het team. "Ja, het is allemaal duidelijk. We zijn vrij om tegen elkaar te racen en ons eigen ding te doen, maar het is belangrijk voor het team dat we hen op de eerste plek zetten", zo zegt de Mexicaan.