Jeen Grievink

Donderdag 30 maart 2023 12:59 - Laatste update: 13:04

Lewis Hamilton dacht nog even te genieten van zijn vrije dagen in aanloop naar het raceweekend in Australië, maar kwam voor een onaangename verrassing te staan. De coureur van Mercedes ging surfen in Byron Bay, maar werd daar onaangekondigd geconfronteerd met een haai.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië hadden de coureurs even wat tijd voor zichzelf, alvorens ze weer acte de présence moeten geven in Australië. Hamilton, die naast racen ook fan is van andere verschillende andere extreme sporten, greep deze pauze aan om zijn batterij van nieuwe energie te voorzien. "Het gat (tussen de races, red.) was fijn", zo vertelde hij in Melbourne aan de pers. Hamilton trok eerst richting Maleisië, om vervolgens direct door te vliegen naar Down Under. Afgelopen zondag arriveerde hij al in Australië - en dus had hij nog voldoende tijd om even met zijn surfplank op pad te gaan, niet wetende dat hem een onaangename verrassing te wachten stond.

Artikel gaat verder onder video

Byron Bay populair bij surfers en nu ook bij Hamilton

Met zijn surfplank onder z'n arm trok Hamilton richting Byron Bay, een dorp in de staat Nieuw-Zuid-Ales op het meest oostelijke punt van Australië. De stranden in Byron Bay staan erom bekend populair te zijn bij surfers. Het staat bekend als een plaats waar verschillende wateren samenkomen. Ook worden er vaak grote visachtigen gespot en dat is ook waarom er vaak walvisspot-boottrips worden georganiseerd in het gebied. Maar naast walvissen, bevinden zich ook haaien in de wateren rondom Byron Bay. En dat heeft Hamilton aan den lijve ondervonden. Gelukkig liep het allemaal goed af, maar de Brit erkent "doodsbang" te zijn geweest.

OOK INTERESSANT: Hamilton content met straf voor 'racistische' Piquet: "Wil Braziliaanse regering bedanken"

Hamilton kreeg ongeplande ontmoeting met haai

"Ik was in Byron Bay, wat prachtig was, het is mijn nieuwe favoriete plek om naartoe te gaan", zo begint hij. "Ik kan niet wachten om weer te gaan, want ik hou van surfen. Dus dat deed ik, maar er was een haai en ik was de hele tijd doodsbang." Toch zegt Hamilton zijn batterij goed te hebben kunnen opladen voor het raceweekend in Melbourne. "Ik heb genoten van het weer, heb een geweldige training gehad en ben heel fris van geest. Ben als herboren hier (in Melbourne, red.) aangekomen."