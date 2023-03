Jeen Grievink

Nelson Piquet sr., de vader van Kelly Piquet en de schoonvader van Max Verstappen, is door de Braziliaanse autoriteiten fors gestraft voor zijn uitlatingen over Lewis Hamilton. De oud-coureur noemde de Brit een neguinho, wat vanuit het Braziliaans vertaald overeenkomt met het N-woord. Dit leverde hem een gigantische boete op en Hamilton is blij dat deze straf is uitgedeeld.

Piquet deed zijn uitspraken tijdens een interview in 2021, kort nadat Hamilton een gigantische crash had veroorzaakt bij Verstappen op Silverstone. Piquet gebruikte het woord neguinho, iets dat hem vanuit diverse mensenrechtenorganisaties op veel kritiek kwam te staan. Het woord zou racistisch bedoeld zijn en Piquet werd dan ook voor de rechter gedaagd. Daar kreeg hij vorige week te horen dat hij een enorme schadevergoeding van 953.050 dollar moet betalen. Hamilton laat nu weten content te zijn met de straf die is opgelegd aan Piquet. Volgens hem is dit een signaal dat racistische uitlatingen niet worden getolereerd.

Piquet zit volgens Hamilton "vol haat"

Hamilton was als hoofdpersoon één van de mensen die de uitspraak van Piquet onder de aandacht bracht bij de media. "Toen het gebeurde, heb ik er wat over gezegd", zo vertelt hij in Melbourne aan Sky Sports. Maar ergens had hij de opmerkingen ook het liefst willen negeren. "Ik ben nog steeds van mening dat we over het algemeen geen platform zouden moeten geven aan mensen die gewoon vol haat zitten", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Dat Piquet nu een forse morele schadevergoeding moet betalen, vindt Hamilton een goed signaal. Hij zegt dan ook de Braziliaanse regering te willen bedanken voor hun optreden.

Hamilton content met boete voor Piquet

"Ik wil de Braziliaanse regering bedanken", zo zegt hij. "Ik vind het behoorlijk geweldig wat ze hebben gedaan om iemand ter verantwoording te roepen en mensen te laten zien dat het (racistische uitlatingen, red.) niet wordt getolereerd."