Jeen Grievink

Donderdag 30 maart 2023 08:28 - Laatste update: 08:32

Max Verstappen kampte tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië met de naweeën van een buikgriep, maar ook in Australië is hij nog niet honderd procent fit. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat hij flink te grazen is genomen door een virus en dat hij daarom uitkijkt naar de aanstaande seizoenspauze van drie weken.

Verstappen liet de mediataken al aan zich voorbij gaan op de donderdag in Djedda en zocht direct na de kwalificatie zijn bed op, waardoor hij de debriefing miste. Tijdens de race op zondag wist hij zich knap op te werken van de vijftiende naar de tweede plek, maar dit alles deed hij niet in topconditie. Na afloop van de race verklaarde Dr. Helmut Marko al dat Verstappen op ongeveer 80 procent van zijn kunnen reed. Ook in Melbourne suggereert Verstappen nog niet helemaal fit te zijn, al hoeft niemand zich zorgen te maken dat het raceweekend voor hem in gevaar komt.

Verstappen had gevoel dat hij long miste

Tijdens de persconferentie in Melbourne ging Verstappen verder in op zijn griepverschijnselen van de afgelopen tijd. "Het was een stuk erger dan ik dacht", zo begint hij. "Ik weigerde op voorhand te geloven dat ik niet honderd procent fit zou zijn, maar als ik thuis rondliep, had ik het gevoel alsof ik een long miste. Het was zeker niet ideaal." Bij terugkomst uit Saoedi-Arabië heeft Verstappen geprobeerd nog wat rust te pakken, maar helemaal hersteld is hij nog steeds niet. "Ik heb in de tussentijd wel weer wat kunnen trainen en hoop dat ik me dit weekeinde weer normaal voel", aldus de regerend wereldkampioen.

Raceweekend in Djedda werd flink beïnvloed

Het was voor Verstappen dan ook erg zwaar om op vrijdag in de auto te stappen in Djedda. "Toen ik in de eerste training in de auto sprong, had ik na één ronde al het gevoel dat ik twee ronden moest bijkomen om normaal te kunnen ademen", zo vertelt hij. Het heeft zijn raceweekend dan ook absoluut beïnvloed. "Ik voelde gewoon dat ik fysiek beperkt was en dat is erg frustrerend", aldus Verstappen.

Verstappen gaat na Australië proberen te herstellen

In Melbourne hoopt Verstappen fitter voor de dag te komen, maar het echte herstel moet waarschijnlijk wachten tot na het weekend. Na Australië hebben de coureurs namelijk een 'lentestop' van ongeveer drie weken. "Voor mij zijn die drie weken bedoeld om weer volledig fit te worden en een volledig trainingsprogramma te volgen. Dus in zekere zin heb ik er zin in. Normaal gesproken, als je je gewoon goed voelt, zou ik liever blijven racen", aldus Verstappen.