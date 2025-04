Max Verstappen (27) kende wederom een teleurstellend raceweekend in Bahrein. De grote hoeveelheid problemen waarmee de Nederlander te kampen had, zorgde ervoor dat de interne spanningen wederom zichtbaar werden. Ralf Schumacher (49) is nog steeds van mening dat Verstappen waarschijnlijk vertrekt na dit seizoen.

Eind maart riep Schumacher het ook al: "Ik denk dat Max het team zal verlaten." De Duitse ex-coureur voorspelde toen al dat Verstappen binnen een handvol races de knoop over zijn toekomst zou gaan doorhakken. Hoewel Verstappen in de tussentijd wel weer een race won in Japan, zijn de problemen nog lang niet verdwenen. Sterker nog: in Bahrein leken er nog weer wat problemen te zijn bijgekomen. Remproblemen, stuurproblemen, bandenproblemen, snelheidsproblemen... De lijst met gebreken aan de RB21 lijkt oneindig. Verstappen, die in Bahrein als zesde over de finish kwam, was na afloop van de race dan ook zichtbaar geïrriteerd. Schumacher blijft daarom nog steeds bij zijn oorspronkelijke mening: een vertrek zit eraan te komen.

Schumacher benadrukt: Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull

Bij Sky Sports Deutschland benadrukte Schumacher nogmaals dat hij ervan uitgaat dat Verstappen zal vertrekken. Volgens hem kan Red Bull dit nog maar op één manier tegenhouden. "Tenzij er nu opeens in Imola [bij de start van de Europese tour] een auto staat die om de overwinningen kan strijden", zo zegt hij. Zo niet, dan pakt Verstappen na dit seizoen zijn koffers, denkt de Duitser. Verwerpelijk vindt hij dat overigens niet, want zelf zou hij dat ook hebben gedaan. "In zijn plaats zou ik dat ook doen. Hij wil races winnen en hij heeft de mogelijkheid om in de paddock de beste auto uit te kiezen. En dat is overduidelijk niet Red Bull", zo besluit de voormalig F1-coureur.

Mercedes of Aston Martin voornaamste kandidaten

Eerder zei Schumacher al dat hij verwacht dat Verstappen in dat geval voor Mercedes gaat kiezen, ook met het oog op 2026. Hij sloot zelfs een 'coureursruil' met George Russell niet uit. Echter, er wordt ook gesuggereerd dat Aston Martin interesse heeft in de diensten van Verstappen. Het team van Lawrence Stroll heeft de financiële middelen en heeft inmiddels een aantal oud-bekenden van Verstappen weten te strikken, waaronder Adrian Newey en motorfabrikant Honda.

