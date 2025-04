De Grand Prix van Bahrein liep uit op een teleurstelling voor Red Bull Racing. Max Verstappen kende een zeldzaam zwakke zondag: geen tempo, pijnlijke pitstops en uiteindelijk slechts een zesde plek. Het contrast met concurrent Oscar Piastri – die domineerde – kon niet groter zijn. Voor Helmut Marko is de maat vol.

De Red Bull-adviseur stak zijn frustratie na afloop niet onder stoelen of banken. "We moeten de performance van de auto zo snel mogelijk terugkrijgen, en standaarden zoals een pitstop moeten gewoon functioneren", verklaarde hij fel tegenover Sky Deutschland. "Als de auto niet de snelste is én de pitstops werken niet, dan is dat simpelweg onacceptabel."

Artikel gaat verder onder video

Vertrek aanstaande?

Marko is hard, maar duidelijk: "Met een prestatie zoals deze, komt er helaas niets terecht van het wereldkampioenschap." De zorgen binnen het kamp van Red Bull reiken inmiddels verder dan een slecht weekend. Volgens Marko moet er snel iets gebeuren om Verstappen gemotiveerd te houden – en vooral: om hem te behouden.

Cruciale fase Red Bull

"Het is duidelijk: we moeten vooruitgang boeken. Niet in punten, maar op de stopwatch", zegt hij. "Er moeten in de nabije toekomst verbeteringen worden doorgevoerd, zodat hij een auto heeft waarmee hij kan winnen. Het moeten geen toevalstreffers zijn, zoals in Japan. Daar kwam de baan naar hem toe en zette hij een magische ronde neer. Er moet een stabiele basis komen." Red Bull staat voor een cruciale fase. Marko is duidelijk: er moet nú iets veranderen.

Gerelateerd