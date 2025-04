Na een fantastische F1 Grand Prix van Bahrein moeten Mercedes en George Russell, die tweede werd achter Oscar Piastri, langs de stewards komen wegens het illegaal gebruiken van de DRS op het moment dat hij dit niet hoorde te doen.

Er zijn in Bahrein drie DRS-zones, en Russell heeft de DRS dus buiten deze zones gebruikt. Volgens Russell gebeurde dit per ongeluk nadat hij de radioknop had ingedrukt, deed hij daarna de DRS weer snel dicht en nam hij gas terug. Of dit genoeg gaat zijn voor de FIA is afwachten. Charles Leclerc zat binnen vijf seconden van hem, dus mocht het een straf van vijf seconden worden dan zakt Russell naar P4 achter Lando Norris en Leclerc.

Russell in Bahrein

Russell werd tweede in Bahrein en kon eigenlijk op geen enkel moment in de buurt van Piastri komen, die de race domineerde. Russell kon Norris, de andere McLaren, nipt achter zich kon houden. Het is zijn derde podiumplek in vier races, een prima start van het seizoen voor Russell. Hij doet met Norris, Piastri en Max Verstappen momenteel volop mee om de titel bij de coureurs, met maar dertien punten achterstand op Norris.

Russell moet om 19:45 uur naar de stewards toe om uit te leggen waarom hij op illegale wijze DRS gebruikte buiten de DRS-zone tijdens de Grand Prix van Bahrein.#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/087tnCgowL — GPFans NL (@GPFansNL) April 13, 2025

