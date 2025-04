Norris over 'verschrikkelijke' vrije training, Verstappen wijst op problemen | GPFans News

Max Verstappen maakt zich na de tweede vrije training op voor een lastig weekend in Bahrein. De Nederlander wijst op het gebrek aan grip bij de RB21 en stelt dat de wagen momenteel te langzaam is. Ook Lando Norris blikt terug op een moeilijke vrijdag in Bahrein. De klassementsleider wijst naar de achterbanden van de McLaren, die bij hem toch vrij snel slijten. Bekijk de nieuwe GPFans-video hieronder.

