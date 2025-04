Max Verstappen heeft in Bahrein een aantal nieuwe motoronderdelen in zijn Red Bull gelegd gekregen. Voor een aantal onderdelen, betekent dit direct dat de viervoudig wereldkampioen op het maximaal toegestane aantal per seizoen zit. Volgens teambaas Christian Horner is er echter niets alarmerends aan de hand.

Max Verstappen heeft in Bahrein een nieuwe Controle Electronics en een nieuwe Energy Store in zijn RB21 gekregen. Van deze onderdelen zijn er twee per seizoen toegestaan, wat betekent dat er dus maar één nieuw exemplaar aan de pool mag worden toegevoegd. Als er later in het extra onderdelen bij moeten komen, zal hier een gridstraf uit volgen. Het is echter waarschijnlijk dat de wissel uit voorzorg is gedaan, of omdat Red Bull de onderdelen vast in de pool wil hebben. Racing Bulls voerde dezelfde wissels door.

Geen rinkelende alarmbellen

In gesprek met Sky Sports laat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner weten dat er inderdaad geen reden is tot paniek: "Niet echt. Het hangt ervan af hoe je de onderdelen wilt gebruiken, want ze gaan erin en eruit", klinkt het. "De andere onderdelen worden opnieuw geïntroduceerd. Het gaat er dus om hoe ze circuleren tijdens de verschillende weekenden. Op dit moment rinkelen de alarmbellen niet wat betreft een tekort aan onderdelen later in het jaar."

