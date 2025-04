In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste twee trainingen van het raceweekend in Bahrein zitten erop en McLaren lijkt de zaakjes weer goed voor elkaar te hebben. Lando Norris kwam daarnaast vandaag terug op de woorden van Max Verstappen, die stelde dat hij in de McLaren zou domineren. Daarnaast heeft de FIA gesproken met de motorleveranciers over de eventuele terugkeer van de V10-motoren. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 11 april.

Artikel gaat verder onder video

FIA onthult uitkomst belangrijke vergadering over motorische toekomst F1 na geruchten

De FIA heeft onthuld hoe de vergadering over de toekomst van de motoren in F1 is gegaan en wat de conclusies zijn. Alle huidige en toekomstige leveranciers van motoren in de koningsklasse waren hierbij aanwezig. Alles lezen over de bijeenkomst over de power units? Klik hier!

McLaren toont spierballen en zet Verstappen op achterstand in tweede training Bahrein

McLaren maakte de dienst uit in Bahrein op vrijdag. Het duo van het papaja-gekleurde team liet een tempo zien dat de rest niet kon volgen. Daarnaast zagen we in de eerste vrije training maar liefst zes rookies rijden. Lezen hoe de eerste vrije training verliep? Klik hier! Max Verstappen kwam tijdens de tweede vrije training ook in actie. Lezen hoe VT2 in Bahrein verliep? Klik hier!

Verstappen windt er geen doekjes om na VT2: "Het verschil is groot"

Max Verstappen maakt zich na de tweede vrije training op voor een lastig weekend in Bahrein. De Nederlander wijst op het gebrek aan grip bij de RB21 en stelt dat de wagen momenteel te langzaam is. De hele reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Norris blikt terug op "verschrikkelijke" vrijdag in Bahrein: "Wennen aan de realiteit"

Lando Norris blikt terug op een moeilijke vrijdag in Bahrein. De klassementsleider wijst naar de achterbanden van de McLaren, die bij hem toch vrij snel slijten. Daarnaast wijst Norris bij F1TV op de weersomstandigheden, die verre van ideaal zijn. De reactie van Lando Norris lezen? Klik hier!

Deze updates hebben Red Bull, McLaren en Ferrari meegenomen naar Bahrein

De vrije training in Bahrein is begonnen en de teams bereiden zich daarmee voor op de Grand Prix die zondag plaatsvindt. Ferrari heeft flink wat nieuwe onderdelen voor de SF-25 meegenomen en ook Red Bull heeft hier en daar een kleine update aangebracht aan de RB21. Alles lezen over de updates die naar Bahrein zijn meegenomen? Klik hier!

Gerelateerd