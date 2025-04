De FIA heeft onthuld hoe de vergadering over de toekomst van de motoren in F1 is gegaan en wat de conclusies zijn. Alle huidige en toekomstige leveranciers van motoren in de koningsklasse waren hierbij aanwezig.

De FIA geeft informatie over wat er vrijdag in Bahrein is gebeurd. "De FIA heeft vandaag in Bahrein een vergadering belegd om de huidige en toekomstige richting van de Power Unit voor de Formule 1 te bespreken. De vergadering, die werd voorgezeten door FIA President Mohammed Ben Sulayem, de CEO van FOM Stefano Domenicali en FIA Single-Seater Director Nikolas Tombazis, werd persoonlijk en via videoconferentie bijgewoond door vertegenwoordigers van Audi, Ferrari, Ford, General Motors, Honda Racing, Mercedes en Red Bull Powertrains."

Conclusies na vergadering

De vergadering was onder meer gefocust op de kosten van onderzoek en ontwikkeling van F1-motoren te verlagen, veerkracht op te bouwen tegen de schommelingen van de wereldeconomie, vermindering van de complexiteit van Formule 1-motoren, overwegingen over duurzaamheid, gewichtsvermindering in relatie tot veiligheid, prestaties, relevantie voor de auto's, geluid en aantrekkingskracht voor het publiek. Duidelijk is dat deze meeting vooral is gebaseerd op de geruchten omtrent de terugkeer van de V10-motoren, iets wat FIA-president Ben Sulayem een gespreksonderwerp heeft gemaakt met zijn eigen uitspraken. De conclusies van de vergadering waren als volgt.

"- Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de reglementen voor 2026 en kijken uit naar het vooruitzicht van spannende races. - Alle partijen zijn overeengekomen om de discussies over de toekomstige technische richting van de sport voort te zetten - Een zekere mate van elektrificatie zal altijd deel uitmaken van alle toekomstige overwegingen - Het gebruik van duurzame brandstof zal een vereiste zijn - Er zal worden nagedacht over aanpassingen van de financiële regels met betrekking tot Power Units als onderdeel van bredere kostenbesparingen - Handhaving van die regels zal een prioriteit zijn Welke motor er ook wordt gekozen, de FIA steunt de teams en motorleveranciers bij het binnen de perken houden van de kosten van R&D, het rekening houden met milieuoverwegingen en het handelen in het belang van de sport en de fans."

