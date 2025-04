Lando Norris heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein afgesloten als snelste. De McLaren-coureur klokte een rondetijd van 1:33.204 en was hiermee twee tienden sneller dan Pierre Gasly en ruim een halve seconde sneller dan Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Max Verstappen nam geen deel aan deze vrije training, want hij stond zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein werd afgewerkt onder de brandende zon - en daardoor kregen de coureurs, waaronder een handvol rookies, een extra uitdaging voor de kiezen. De temperatuur zat ruim boven de 30 graden Celsius. Het eerste gedeelte van de sessie verliep rustig, zonder echt grote problemen. De coureurs gingen probeerden in deze fase verschillende banden uit. Zo zagen we zowel de hards, mediums als softs op het asfalt verschijnen. De McLaren van Piastri nestelde zich al snel aan de bovenkant van de tijdenlijst, maar hij werd naarmate de sessie voorbijgestreefd door de coureurs die je normaliter toch verder naar achteren had verwacht, waaronder Gasly, Albon, Ocon en Hülkenberg. Verstappen reed deze sessie niet mee, want hij stond zijn RB21 af aan de 23-jarige rookie Iwasa. Van de deelnemde rookies was Hirakawa voor Haas in het eerste deel van de training de snelste met de dertiende tijd.

Gasly zet de toon, Ferrari en Mercedes maken geen indruk

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok was het Gasly die met zijn ronde van 1:33.442 op de zachte band de snelste was. De Fransman was in zijn Alpine op dat moment bijna een halve seconde sneller dan nummer twee Albon, gevolgd door Ocon op de derde positie. De Red Bull van Tsunoda vonden we op dat moment terug op de zesde plaats met een achterstand van meer dan een seconde. Van Ferrari en Mercedes kregen we deze training maar weinig te zien. Beide teams hadden één rookie achter het stuur zitten, maar ook de vaste coureurs, Antonelli en Hamilton, lieten - weliswaar op de harde band - geen indrukwekkende tijden zien. Het leek erop dat zij bezig waren met een ander programma en daarnaast had Antonelli problemen met z'n auto.

Norris naar snelste tijd, Red Bull niet verder dan P9

In de slotfase werden de tijden nog wel her en der verbeterd. Zo nam Norris de snelste tijd over van Gasly. De McLaren-coureur verbeterde de benchmark rcithing een 1:33.204, waarmee hij ruim twee tienden sneller ging dan de Alpine had gedaan. In deze fase probeerde ook Ferrari nog wat snelle rondetijden eruit te persen. Hierdoor schoot Hamilton van plek achttien naar de derde positie, op ruim een halve seconde van Norris. Lawson finishte met de achtste tijd ruimschoots voor teamgenoot Hadjar, die de twaalfde tijd klokte. Verrassend was ook dat Alpine met twee auto's in de top zeven wist te komen.

The chequered flag is out 🏁



FP1 TOP 10

Norris

Gasly

Hamilton

Albon

Ocon

Hulkenberg

Doohan

Lawson

Tsunoda

Piastri#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Xr5AoStUDQ — Formula 1 (@F1) April 11, 2025

