De FIA heeft zich uitgesproken over de incidenten waar Red Bull Racing-coureur Yuki Tsunoda en Williams-coureurs Alexander Albon en Luke Browning tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Bahrein bij betrokken waren.

Tsunoda reed tijdens de eerste vrije training in de pitstraat op hoge snelheid langs Albon, die net invoegde. Tsunoda remde niet en ging er aan de rechterkant van de pitstraat langs in plaats van de in de normale lijn te blijven. Albon moest zich op zijn beurt echter weer melden voor een incident met zijn teamgenoot Browning. Browning was met een snel rondje bezig, terwijl Albon langzaam reed. In een van de laatste bochten van het circuit reed Browning vervolgens bijna op zijn teamgenoot met hoge snelheid, maar de Brit kon hem net ontwijken.

FIA deelt oordeel

De FIA heeft zich inmiddels uitgesproken over het incident met Tsunoda en Albon. De FIA stelt dat Albon niet onveilig los werd gelaten door Williams en er geen reden was voor Tsunoda om uit te wijken. Hij krijgt als straf een reprimande, zijn eerste van 2025. Een coureur mag er vier hebben gedurende het seizoen. Bij een vijfde reprimande volgt een gridstraf van tien plaatsen, iets wat Tsunoda in 2022 al eens is overkomen.

