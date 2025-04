Dit weekend gaat de F1 Grand Prix van Bahrein plaatsvinden, een race waarin er traditioneel gezien veel bandendegradatie is en inhaalacties zijn vanwege de hoge temperaturen en de vier rechte stukken/drie DRS-zones op het circuit. Wat voor weer mogen de coureurs dit weekend verwachten in Sakhir?

Dit weekend is de Formule 1, als onderdeel van de triple header, in Bahrein voor een traditioneel weekend op het circuit in Sakhir. Het is de tweede keer dat de coureurs in 2025 hier zijn, nadat ze tijdens de testdagen in februari hier ook al in compleet andere weersomstandigheden hebben gereden dan dit weekend het geval gaat zijn. Vergelijkbaar zullen de tijden van die testdagen dus sowieso niet zijn.

Weerbericht Grand Prix Bahrein

Het zal niet veel mensen verbazen, maar het wordt een warm en zonnig weekend in Bahrein. Toch moeten we sinds dit seizoen ook rekening houden met regen, gezien hoe de testdagen eerder dit jaar op hetzelfde circuit verliepen. Toch gaat daar dit weekend geen spraken van zijn. Vrijdag, zaterdag en zondag gaat het zonnig worden met meer dan dertig graden Celsius, weinig wind en geen enkele kans op regen. De coureurs hebben wel geluk, want op de maandag na de race wordt er zelfs 36 graden Celsius verwacht. Dat maken de coureurs dus niet mee.

