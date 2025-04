Na een heerlijke week in Japan, waar Max Verstappen voor de vierde keer op rij wist te winnen in het Aziatische land, staat de volgende Grand Prix in Bahrein alweer voor de deur. De viervoudig wereldkampioen blikt vooruit op het aankomende weekend.

De Grand Prix van Japan werd afgelopen zondag een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Suzuka

Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Verder kwam hij niet meer in de problemen. Ontzettend knap, want het was duidelijk dat de McLarens toch de beste wagen van het weekend hadden. Hij blikt nog even kort terug: “Winnen in Japan was een geweldig moment voor het team en een perfect afscheid voor Honda, met wie we in de loop der jaren zo’n geweldige relatie en veel succes hebben gehad. Het is geweldig om vier overwinningen op rij te hebben behaald op Suzuka en het was een geweldige start van de triple header. Het was een goede boost voor het team en hopelijk kunnen we met wat meer vertrouwen deze week ingaan.”

Bahrein

Vervolgens gaat de focus naar volgend weekend: "Bahrein is doorgaans een plek waar we goed presteren: het circuit is erg technisch en natuurlijk is een nachtrace, wat het anders maakt. Het wordt warm en ik denk dat het een zware race voor ons wordt. Er zijn nog steeds dingen die we aan de auto kunnen verbeteren: we werken nog steeds aan het managen van de banden en komen wat snelheid tekort, dus we moeten gewoon hard werken en de auto constant tot het uiterste pushen. Ik vind het echter altijd mooi om naar Bahrein te gaan, dus ik kijk uit naar wat deze week brengt en hopelijk kunnen we de prestaties van onze auto zo goed mogelijk maximaliseren.”

