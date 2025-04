Olav Mol heeft het idee dat de eretitel van Driver of the Day in de Formule 1 steeds meer een "sympathieverkiezing" aan het worden is, en noemt het zo langzamerhand een beetje belachelijk.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen. De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race. Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

In Japan ging deze titel met 23,7 procent van de stemmen naar Yuki Tsunoda, die met de twaalfde plaats een behoorlijk kleurloze race reed. In China werd Kimi Antonelli op P8 tot zijn eigen grote verbazing uitgeroepen tot Driver of the Day. Olav Mol vindt dat de eretitel op deze manier haar glans verliest: "Dit wordt zo langzamerhand een beetje belachelijk", klinkt het bij het Race Café van Ziggo Sport. "Vroeger was de Driver of the Day, daar was iedereen het altijd wel een redelijk over eens, iemand die iets speciaals gedaan had of iets moois had laten zien."

Hij vervolgt: "Nu is het een soort sympathieverkiezing geworden. Ze gaan uit van het land dat als eerst 11.000 stemmen uitbrengt, want anders wint Nederland altijd, omdat heel Nederland internet heeft en andere landen niet. Dit wordt het sneu. Nu kan je als coureur ook niet meer zeggen: "Ja, maar ik was in ieder geval Driver of the Day." Bij voetbalwedstrijden krijgt iemand hem, omdat hij een doelpunt maakt of iets moois gedaan heeft. De laatste twee wedstrijden doet de Formule 1 zichzelf geen plezier met deze twee keuzes, los van die jongens."

Your votes are in! 🗳️



It's Yuki Tsunoda who is @salesforce Driver of the Day at the Japanese Grand Prix 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/vjjFCDeQb4 — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Race Driver Of The Day Finishpositie Stemmen GP Australië Lando Norris 1 20,7% GP China Kimi Antonelli 8 20,7% GP Japan Yuki Tsunoda 12 23,7% GP Bahrein – – – GP Saoedi-Arabië – – – GP Miami – – – GP Emilia-Romagna – – – GP Monaco – – – GP Spanje – – – GP Canada – – – GP Oostenrijk – – – GP Groot-Brittannië – – – GP België – – – GP Hongarije – – – GP Nederland – – – GP Italië – – – GP Azerbeidzjan – – – GP Singapore – – – GP Verenigde Staten – – – GP Mexico-Stad – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dhabi – – –

